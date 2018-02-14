9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 15.5 milyon lirayla yurt dışına kaçmak isterken yakalandılar!

Adana Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ortamında yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. 1000 polisin katıldığı operasyonda Adana, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Eskişehir, Tokat ve Antalya'da 140 adrese eşzamanlı baskın yapıldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama gerçekleştiren ekipler, 100 kişiyi gözaltına aldı.

15.5 milyon kaçırılmak istendi

Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından, bahis çetesinin diğer üyeleri farklı bankalarda bulunan 15.5 milyon lirayı hesaplardan çekerek İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçırmak istedi. Gözaltına alınan bir çete üyesinin üzerinden çıkan 500 bin lira nakit paraya da polis el koydu. Ayrıca evlerde yapılan aramalarda yüklü miktarda nakit para ele geçilirdi.

Hesabını kullandıranlara aylık

Çete liderlerinin ayrıca yasa dışı bahis oynatarak elde ettikleri paraları yatırmak için hesaplarını kullandıkları kişilere aylık 2 bin 500 lira ücret verdikleri de ortaya çıktı. Para transferlerinin dikkat çekmemesi için farklı sektörlerde 73 ayrı şirket kurdurtan bahis çetesinin bu kişilere de kazançtan prim ve aylık 3 bin lira ücret verdiği belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.