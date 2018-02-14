T24 LogoT24 Logo
Yaşam

9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 15.5 milyon lirayla yurt dışına kaçmak isterken yakalandılar!

Adana merkezli 9 ilde, internet ortamından yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 100 kişi gözaltına alındı

14 Şubat 2018 02:18

Adana Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ortamında yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. 1000 polisin katıldığı operasyonda Adana, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Eskişehir, Tokat ve Antalya'da 140 adrese eşzamanlı baskın yapıldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama gerçekleştiren ekipler, 100 kişiyi gözaltına aldı.

15.5 milyon kaçırılmak istendi

Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından, bahis çetesinin diğer üyeleri farklı bankalarda bulunan 15.5 milyon lirayı hesaplardan çekerek İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçırmak istedi. Gözaltına alınan bir çete üyesinin üzerinden çıkan 500 bin lira nakit paraya da polis el koydu. Ayrıca evlerde yapılan aramalarda yüklü miktarda nakit para ele geçilirdi.

Hesabını kullandıranlara aylık

Çete liderlerinin ayrıca yasa dışı bahis oynatarak elde ettikleri paraları yatırmak için hesaplarını kullandıkları kişilere aylık 2 bin 500 lira ücret verdikleri de ortaya çıktı. Para transferlerinin dikkat çekmemesi için farklı sektörlerde 73 ayrı şirket kurdurtan bahis çetesinin bu kişilere de kazançtan prim ve aylık 3 bin lira ücret verdiği belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

ETİKETLER

yasa dışı bahisoperasyongözaltıpolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24