9 ilde 'FETÖ/PDY' operasyonu; 2'si teğmen 14 kişi tutuklandı

Antalya merkezli 9 ilde düzenlenen 'FETÖ/PDY' operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 2'si teğmen 14 kişi tutuklandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 2'si teğmen 14 kişi, "FETÖ/PDY üyesi olmak ve terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyon kapsamında 4 kişinin aranmasına devam edildiği öğrenildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Antalya merkezli 9 ilde düzenlenen 'FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 2'si teğmen 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.