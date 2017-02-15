9 ilde 'ByLock' operasyonu; emniyet müdürülerinin de olduğu 27 polis gözaltında

Adana Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen 'ByLock' operasyonu kapsamında aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 27 polis gözaltına alındı.

Adana, Ankara, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Kayseri’de eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda, 3 emniyet müdürü başta olmak üzere toplam 27 polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan polisler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan polisler arasında, Gülen cemaatinin iletişim ağı olan ‘Bylock’ kullananların olduğu belirtildi.