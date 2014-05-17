T24 LogoT24 Logo
Yaşam

9. Homofobi Karşıtı Buluşma başladı

Kaos GL Derneği'nin düzenlediği 9. Homofobi Karşıtı Buluşma trans aktivist, hukukçu Tamara Adrian’ın konuşmasıyla başladı

17 Mayıs 2014 18:47

Homofobiye Karşı Yerel Buluşmalar’ın enerjisiyle 9. Homofobi Karşıtı Buluşma Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü ATAUM Prof. Dr. Necdet Serin Konferans Salonu’nda başladı. Ülke genelinde yerel LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) örgütlerinin de katılımcı olduğu Buluşma’nın açılış konuşmasını Venezüela’dan trans aktivist, hukuk profesörü, Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gün Komitesi Başkanı Tamara Adrian yaptı.

Kaosgl.org sitesinde yer alan habere göre, Buluşma başlangıcında bu seneki Homofobi Karşıtı Yürüyüş’ün Soma’ya adandığı ve siyahlar içerisinde yürüneceği hatırlatıldı.

Buluşma Sibel Yardımcı’nın moderasyonunda Adrian’ın “İfade özgürlüğü sadece basını mı kapsar, peki ya LGBTİ’lerin kendilerini ifade etmeleri” başlıklı konuşmasıyla devam ediyor.

ETİKETLER

homofobi karşıtı buluşmalgbti9kaos gl derneğiankara üniversitesicebeci kampüsüataum prof dr necdet serin konferans salonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24