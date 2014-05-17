9. Homofobi Karşıtı Buluşma başladı

Homofobiye Karşı Yerel Buluşmalar’ın enerjisiyle 9. Homofobi Karşıtı Buluşma Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü ATAUM Prof. Dr. Necdet Serin Konferans Salonu’nda başladı. Ülke genelinde yerel LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) örgütlerinin de katılımcı olduğu Buluşma’nın açılış konuşmasını Venezüela’dan trans aktivist, hukuk profesörü, Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gün Komitesi Başkanı Tamara Adrian yaptı.

Kaosgl.org sitesinde yer alan habere göre, Buluşma başlangıcında bu seneki Homofobi Karşıtı Yürüyüş’ün Soma’ya adandığı ve siyahlar içerisinde yürüneceği hatırlatıldı.

Buluşma Sibel Yardımcı’nın moderasyonunda Adrian’ın “İfade özgürlüğü sadece basını mı kapsar, peki ya LGBTİ’lerin kendilerini ifade etmeleri” başlıklı konuşmasıyla devam ediyor.