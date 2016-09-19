9 günlük tatilin kaza bilançosu

9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca meydana gelen kazalarda 75 kişi öldü, 622 kişi yaralandı.
Kurban Bayramı tatilinin son gününde akşam saatlerinde İzmir'in Bornova ilçesinde kaldırımda otomobilin çarptığı 78 yaşındaki Muhiyettin Ürgen öldü.
Elazığ'da minibüsle düğün konvoyundaki otomobilin çarpıştığı kazada ise 6 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de ise karşı yönden gelen otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 5 metre yükseklikten okulun bahçesine uçan otomobilin kimliği belirsiz sürücüsü ile yanındaki arkadaşı araçtan çıktıktan sonra kaçarak uzaklaştılar.
Yaralanan diğer otomobilin sürücüsü ise hastanede tedaviye alındı.
Böylece bayram tatili süresince ölenlerin sayısı 75'e, yaralıların sayısı ise 622'e çıktı.