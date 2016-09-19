T24 LogoT24 Logo
Yaşam

9 günlük tatilin kaza bilançosu

Bayram tatilindeki kazalarda 75 kişi hayatını kaybetti, 622 kişi yaralandı

19 Eylül 2016 15:07

9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca meydana gelen kazalarda 75 kişi öldü, 622 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde akşam saatlerinde İzmir'in Bornova ilçesinde kaldırımda otomobilin çarptığı 78 yaşındaki Muhiyettin Ürgen öldü.

Elazığ'da minibüsle düğün konvoyundaki otomobilin çarpıştığı kazada ise 6 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de ise karşı yönden gelen otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 5 metre yükseklikten okulun bahçesine uçan otomobilin kimliği belirsiz sürücüsü ile yanındaki arkadaşı araçtan çıktıktan sonra kaçarak uzaklaştılar.

Yaralanan diğer otomobilin sürücüsü ise hastanede tedaviye alındı.

Böylece bayram tatili süresince ölenlerin sayısı 75'e, yaralıların sayısı ise 622'e çıktı.

 

ETİKETLER

Bayram tatilitrafik kazasıKurban Bayramı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24