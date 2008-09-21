9 günlük bayram tatiline dava açtı

İzmir Barosu’nun stajyer avukatlarından Tolga Küçük, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının yasal olmadığını öne sürerek, kararın iptali için Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu.





Küçük, ülkenin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması için değil ekstra tatil, cumartesi günleri bile çalışılması gerektiğini belirtti. Danıştay’a gönderilmek üzere Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’na dava dilekçesini veren vuran Küçük, dava dilekçesinde, her yıl Türkiye’de 125-140 gün tatil ortalaması olduğunun gerçek olduğunu, idari izin kararının, telafisi imkansız zararlar ortaya çıkarmadan, bir an önce yürütmesinin durdurulmasını ve bu idari işlemin iptal edilmesini istedi.



Gelişmiş ülkelerde hiç rastlanmayan bu tip uygulamaların, henüz gelişmekte olan ülkemiz için çok lüks olduğunu dile getiren Küçük, sosyal yönden bakıldığında, geçiken adaletin adalet olmayacağı ilkesi doğrultusunda, ihtiyati tedbir ve tespitler bir yana, heyet oluşturulamayacağı için tutuklu bulunan mahkumların tutukluluk hâllerinin bile incelenemeyeceğini belirtti.



Tolga Küçük, geleneklere göre bayramların büyük ve küçükler arasında iletişim yoğunluğu beklentisi yarattığını; ancak uzun izinlerin tatil havasına sokup, uzak yerlere giden insanların bayramın beklentisi içinde olan toplumda büyük sosyal çöküntü yarattığını da söyledi.



Trafik terörüne kurban gidiyorlar



Tatillerin uzun sürmesi nedeniyle uzak yerlere gitmeyi düşünen insanların, trafik terörüne kurban gittiğine dikkat çeken Avukat Tolga Küçük, en son 9 güne uzatılmış tatilde, ülke genelinde trafik kazasında 153 kişinin öldüğünü, 383 kişinin yaralandığını, günümüzdeki savaşlarda bile bu kadar kısa sürede böyle kayıplar verilmediğini dile getirdi.

