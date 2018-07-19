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9 gündür kayıp; Evrim'in babası: Kaçırıldığını biliyorum

"Bilseydim onu sırtıma sarar yine götürürdüm; yavrumun tipine kıyar mıydım"

19 Temmuz 2018 18:35

Yenisu köyünün yaylasında, babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde ise bulamadığı Evrim Atış için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Baba Burhan Atış, "Çocuğumdan haber yok. Kaçırıldığını biliyorum" dedi.

Ormanlık alandaki arama çalışmalarına, Tokat Jandarma Özel Harekat Taburu'dan gelen yaklaşık 30 kişilik komando ekibi "Boralar" da katılıyor. Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, kadavra köpeği "Mavi" ile dere kenarlarında arama ve tarama yaptı. Minik evrim 'in bulunması için jandarma ekiplerinin oluşturduğu özel ekip soruşturmayı sürdürüyor.

"Sabaha kadar dua ediyorum"

Anne Dilek Atış, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının kaybolmasının ardından 10 gün geçtiğini söyledi. Arama çalışmalarına katılan herkese teşekkür eden anne Atış, "Tek istediğim şey yavrumun bulunması. Başka bir şey istemiyorum. İnşallah bulunur. Sabahlara kadar dua ediyorum, sırf yavrum gelsin diye. Hala bir haber yok. Hala bir iz yok. Bir izi bulunsa yine iyice. Ölüsü, dirisi bulunsa içim parçalanmaz. Gelsin yavrum" dedi.

Çocuğunun kaçırılmasından şüphelendiğini aktaran Atış, şöyle konuştu:

"Zaten her tarafı didik didik aradılar. Allah razı olsun hepinizden.  Bulunamadı. Ben kaçırıldığından şüpheleniyorum. Kimseyle düşmanlığımız yoktu.  Herkes bizi bilir. Bizi izliyorlar mıydı? Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Vicdanı  varsa yavrumu getirsin. O zaman köpekler burada değildi, hayvanların yanındaydı.  Keşke köpekler burada olsaydı. Böyle bir şey olmazdı. Kaybolduğu güne kadar  kızımı hiç yalnız bırakmadım. Nereye gitsem yanımdaydı. O gün böyle bir şey  olacağı aklıma gelmezdi. Keşke yanımda götürseydim böyle bir şey olmazdı. Yanımda  olacaktı. İşte bir hata yaptım. Götüremedim. Keşke babaannesi ile gitseydi."

Babaanne Sati Atış da, "Evrim sürekli benim peşimden geliyordu. O gün  ellerim kırılaydı da götüreydim. Bilseydim onu sırtıma sarar yine götürürdüm.  Yavrumun tipine kıyar mıydım" ifadesini kullandı.

Baba Burhan Atış ise "Çocuğumdan haber yok. Kaçırıldığını biliyorum" dedi.

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