9 günde liranın sahtesini yaptı

Burdur'un Gölhisar İlçesi'ne bağlı Yeşildere Köyü'nde, yılbaşından itibaren piyasaya sürülen Türk Lirası banknotlarının sahtelerini basmaya hazırlanan 24 yaşındaki M.G., yakalanarak Adliye'ye sevk edildi.





Bir ihbari değerlendiren Gölhisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yeşildere Köyü'nde M.G.'nin evine baskın düzenledi. Operasyonda, Türk Lirası'nın her türünden deneme amaçlı basılmış çok sayıda sahte banknotlar ele geçirildi. Baskında 2 tabanca, 2 av tüfeği ile paranın basımında kullanılan renkli fotokopi makinesi ile bilgisayar kasasına da el konuldu. Zanlının evinde Merkez Bankası'nın yenilen Türk Lirası'nı halka tanıtılması için bastırdığı broşür de ele geçirildi. Zanlının, broşürü inceleyerek yenilen Türk Lirası'nın da sahtesini basma hazırlığı içinde olduğu, vatandaşın yenilenen liralara alışmadan ve sahtesini gerçeğinden ayıramayacağı ilk zamanlarda, sahte liraları piyasaya sürmeyi planladığı kaydedildi. M.G., Adliye'ye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





