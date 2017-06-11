9 günde 10 kişi boğuldu; CHP'li Ağbaba, komisyon kurulmasını istedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, artan boğulma olaylarıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi. Ağbaba “Basına yansıyan haberlerden hareketle haziran ayının ilk 9 gününde 10 kişi boğularak hayatını kaybetti. Türkiye önlenebilir ölümlerin en sık yaşandığı ülkelerden biri” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dünyada her yıl ortalama 400 bine yakın kişinin suda boğulmalar nedeniyle hayatını kaybettiğini, suda boğulma olaylarının trafik ve ev kazalarından sonra en önemli üçüncü kazayla ölüm sebebi olduğunu kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, deniz olmamasına rağmen, baraj gölleri, göletler ve nehirlerde suda boğulma vakalarının doğu ve güneydoğu illerinde de sıklıkla görüldüğünü, derin sulara yüzme bilmeyen çocukların serinlemek için girmelerinin, zemindeki çamura saplanmaların, güçlü akıntıya kapılmaların veya yüzme bilmediklerinden dolayı derin bölgelerde çırpınarak boğulmaların önüne geçilemediğini belirtti.

Ağbaba, Araştırma Önergesinde basına yansıdığı şekliyle haziran ayında meydana gelen boğulma olaylarını sıralayarak şunları ifade etti:

“1 Haziran 2017 tarihinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde serinlemek için Boğazköy Barajı bitişiğindeki gölete giren 15 yaşındaki Bünyamin Güzeltaş ile 15 yaşındaki Metin Şener, 2 Haziran 2017 tarihinde Düzce’nin Gölyaka ilçesi Aksu Deresine serinlemek için giren 15 yaşındaki Cihan Kardaş, 4 Haziran 2017 tarihinde Malatya Battalgazi ilçesi Karakaya Barajı’nda intihar etmek için gölete atlayan bir kadını kurtarmak isteyen 42 yaşındaki İsmail Öztürk, 5 Haziran 2017 tarihinde Şalpazarı Çok Programlı Lisesi 9 Sınıf öğrencisi 16 Yaşındaki Veysel Metin Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi Öğretmenevi Plajı'nda arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği denizde, yine 5 Haziran tarihinde Malatya Yazıhan ilçesi Sinanlı Mahallesi yakınlarındaki Karakaya Baraj göletine düşen 38 yaşındaki Serdal Tosun boğularak hayatını kaybetmiştir. 7 Haziran 2017 tarihinde Isparta Darıderesi Barajı göletinin tasfiye havuzuna giren ortaokul öğrencisi 13 Yaşındaki Yunus Emre Doğan boğulmuş, 12 yaşındaki 2 ortaokul öğrencisi boğulmaktan son anda kurtarılmıştır. 8 Haziran 2017 tarihinde Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde serinlemek için suya giren ve boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlarını kurtaran 11 yaşındaki Emin Ünal ile 13 yaşındaki İbrahim Küçükkahraman boğulmuştur. 9 Haziran 2017 tarihinde Muş’un Varto ilçesinde dereye giren 15 Yaşındaki R.Y isimli genç boğularak hayatını kaybetmiştir.Türkiye’de Haziran ayının ilk 9 gününde 10 kişi boğularak hayatını kaybetmiştir."

Öğrencilere yüzme dersi teklifi 1 yıldır bekletiliyor

Türkiye’de suda boğulma vakalarının çoğunluğunun 11- 19 yaş grubundaki çocuk ve genç erkeklerde görüldüğüne dikkat çeken Veli Ağbaba, şöyle devam etti:

“Her yıl Türkiye’de 700’e yakın vatandaşımız boğularak hayatını kaybetmektedir. Uzmanlar özellikle çocuk yaşlarda boğulmaların önüne geçilebilmesi için ebeveynlerin, çocuklarını su ve yüzme konusunda eğitmesi gerektiğini, 3 yaşından itibaren çocuklara yüzme öğretiminin yapılmasını istemektedir.1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda değişiklik yapılarak, İlköğretim ve Lise öğrencilerine bakanlık tarafından sağlanacak tesislerde zorunlu yüzme eğitimi verilmesi için hazırladığımız kanun teklifimiz 10 Ağustos 2016 Tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuş,yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen teklif gündeme alınmamıştır.”