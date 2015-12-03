Çavuşoğlu: Rusya'ya karşı bir yaptırım kararımız yok, temennimiz mesnetsiz iddialardan vazgeçmeleri

Türkiye’nin Rusya’ya ait savaş uçağını Suriye sınırında düşürmesinin ardından iki ülke arasındaki ilk resmi temas gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 22'nci Bakanlar Konseyi toplantısı için gittikleri Belgrad’da bir araya geldi. İkilinin görüşmesi yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Çavuşoğlu, Rusya’ya karşı alınmış bir yaptırım kararı bulunmadığını belirtti. Rusya’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesinden kişilerin IŞİD petrolü aldığına dair iddialarına yanıt veren Çavuşoğlu, “Ortaya atılan iddialara karşı cevaplarımızı verdik. Temennimiz mesnetsiz iddialardan vazgeçmeleri” açıklamasında bulundu. Lavrov’dan ise “Uçak krizi’yle ilgili yeni bir şey duymadım” dedi.

Lavrov ve Çavuşoğlu arasındaki görüşme Kombank Arena'da Türkiye saati ile 16.30'da başladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü. Bu, Türkiye'nin geçen hafta Suriye sınırında bir Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından taraflar arasında yüz yüze yapılan ilk üst düzey görüşme oldu.

CHA’nın haberine göre, Çavuşoğlu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Rus uçağı, hava sahamızı ihlal ettiği için düşürüldü. Bu olay IŞİD'e karşı, teröristlere karşı yürüttüğümüz mücadele ile birbirine karıştırılmamalı" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IŞİD'le mücadelede istihbarat paylaşımı ve operasyonların artırılması gerektiğini de belirtti, terörün temel sebeplerine inilmesinin önemine dikkat çekti.

Çavuşoğlu, görüşmeye dair açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"başsağlığı diledik. Olayın sıcaklığı sürüyor, görüşlerimizi dile getirdik. Ortaya atılan iddialara karşı cevaplarımızı verdik. Şu anda Rusya’ya karşı aldığımız yaptırım kararı yok. Temennimiz mesnetsiz iddialardan vazgeçmeleri. Sabırla ilişkilerin düzelmesini bekliyoruz ama ömür boyu da böyle gitmeyeceğini bilmemiz lazım. İlk görüşmede sorunlar aşıldı demek doğru olmaz. İki taraf da gerginliği tırmandırmak istemiyor.”

Lavrov: Türkiye halkını, emir verenlerden ayrı tutuyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın IŞİD ile yasadışı petrol ticareti konusunda bir Rus vatandaşına işaret etmesini yorumlayan Lavrov, Erdoğan’ın bu suçlamayı Rusya’nın yasadışı petrol ticaretini gündeme getirmesinin ardından yöneltmesinin ilginç olduğunu belirtti.

Rus bakan, Türkiye halkını dost gördüklerini ifade ederek,“Onları, Rus uçağının düşürülmesi için emir verenlerden ayrı tutuyoruz” dedi.

Lavrov, “Sınırın kapatılması ancak havada ve karada faaliyet gösteren tüm tarafların çabalarını birleştirmesiyle mümkün olabilir” dedi.

Telefonda görüşmüşlerdi

Çavuşoğlu ve Lavrov geçen hafta uçağın düşürülmesinin ardından telefonda görüşmüştü.

Kıbrıs Rum yönetimine dün ziyarette bulunan Lavrov, Rum mevkidaşı Yoannis Kasulidis ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenlemiş; Türkiye ile Rusya arasındaki uçak kriziyle ilgili, “Bizim tavrımız değişmedi, henüz özür de duymadık. Türkiye ne yapması gerektiğini biliyor. Çavuşoğlu bakalım ne diyecek, dinleyeceğim. Türkiye’den beklentilerimizden biri de sınırlarını teröristlere kapamasıdır” demişti. Lavrov, “Liderimiz Putin de birçok kez açıkladı. Uçağımız düşürüldükten sonra ilişkilerimiz bir daha eskisi gibi olmaz. Türkiye ne yapar ne yapmaz bilemeyiz” ifadesini kullanmıştı.