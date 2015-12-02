Lavrov: Çavuşoğlu ile görüşmeye hazırım, yeni bir şey duymazsak üzüleceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Lavrov, "Görüşmede yeni bir şey duymazsak üzüleceğiz" dedi. Lavrov, Türkiye ile ilgili 'kanıtları' BM'ye ve ilgili tüm ülkelere sunabileceklerini söyledi.

Türkiye'nin 24 Kasım'da Suriye sınırında Rus jetini düşürmesiyle iki ülke arasında başlayan diplomatik krizi Rusya'nın ticari yaptırımlarıyla büyürken, Ankara Moskova hattında yüz yüze görüşme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu.

Sabah saatlerinde "Çavuşoğlu'yla görüşmeye hayır demeyeceğim" diyen Lavrov, Çavuşoğlu'yla görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Lavrov, "Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla Belgrad'da görüşmeye hazırım. Görüşmede yeni bir şey duymazsak üzüleceğiz" dedi.

Lavrov, "IŞİD'in petrol sevkiyatını kesmek için yapılacak çalışmalar teröristler tarafından engellenmek istenirse, Suriye'deki Rus savaş uçakları, ABD'nin öncülüğünü yaptığı koalisyon ile birlikte hem yasadışı petrol hem de silah ve militan akışının kesilmesi için destek vermeye hazır olacaktır" diye konuştu.

"Sınırların kapatılması için destek veririz"

Lavrov, Irak sınırının kapatılması için de Kürt milisler ve ABD Özel Kuvvetleri'nden destek alınabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Sınırların kapatılması için seçeneklerden biri, Kürtlerin çabalarını hem Suriye hem de Irak sınırında birleştirmeleri. Bunun yanında Türkiye hükümeti de her iki sınır için ABD Özel Kuvvetleri ve belki de koalisyondaki diğer ülkelerle çabalarını birleştirebilir."

"Türkiye sınırı tek başına kapatamaz"

Lavrov şöyle devam etti: "Petrolün kimlere gönderildiğini soruşturmak yerine Türkiye-Suriye sınırının kapatılmasını sağlamak daha önemli. Türkiye, bu sınırı tek başına kapatamaz. Bu nedenle Türkiye'ye yardım etmeliyiz. Eğer Türkiye, Rus uçağını düşürerek Viyana'da başlatılan çözüm sürecini ve Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarını engellemeyi hedeflediyse, o halde Ankara'nın başarısız olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'nin Rusya'ya IŞİD'e karşı koalisyon kurulması için öneri sunduğu belirtiliyor. Bu haberler gerçeği yansıtmıyor."

BM Güvenlik Konseyi'nde yeni karar üzerinde çalışıldığını belirten Lavrov, "Buna göre, BM Genel Sekreteri, teröristlerin elindeki bölgelerde gerçekleştirilen yasadışı petrol ve petrol ürünleri ticaretiyle ilgili sahip olduğu tüm bilgileri düzenli olarak sunmakla yükümlü olacak. Bu konuyu uzun süredir gündeme getiriyoruz. Hatta bununla ilgili özel bir karar alındı ve ülkelerin BMGK ve BM Genel Sekreteri'ne ellerindeki bilgileri sunması kararlaştırıldı. Fakat bu karar kapsamında hiçbir ülke yükümlülüğünü yerine getirmedi. Yeni karar ile birlikte BM Genel Sekreteri, elindeki bilgileri düzenli olarak paylaşacak" dedi.

Türkiye'nin Rusya'nın kırmızı hat kurma teklifini kabul etmediğine ilişkin iddialarını da reddeden Lavrov, "Böyle bir hat vardı ancak Ankara bu hattı kullanmadı. Özellikle Türk basınında çıkan haberlerde, Türk dışişleri bakanının görüşme sırasında Türk ve Rus askeri makamlar arasında kırmızı hat kurulması için öneride bulunduğu, Moskova'nın ise bunu reddettiği belirtiliyor. Bu doğru değil, böyle bir hat Suriye'deki Rus hava operasyonlarının ilk dönemlerinde kuruldu. Ancak Türkiye bu hattı hiçbir zaman kullanmadı. 24 Kasım'da Rus uçağı düşürüldüğünde de söz konusu hat kullanılmadı" dedi.





