Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 9 gün sonra açılışını yapacağı yol harabeye döndü

3 kez ihalesi yapılan toplamda 500 milyon TL’ye mal olan ve 22 Ocak’ta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılması planlanan Zonguldak Kilimli Sahil Yolu, dün şiddetli fırtınada harabeye döndü. Yolda milyonlarca liralık hasar oluştu.

Yapımı 2002 yılında Kilimli Belediyesi tarafından başlatılan ancak Karayolları Yol Ağı’nda bulunmadığı için tamamlanamayan Kilimli Sahil Yolu, 2011 yılında ihale edildi. İhaleyi alan şirket 120 günde teslim edeceğini açıkladı. Bölüm bölüm ihale edilen yolun yapımını üstlenen şirket, belirtilen sürede yolu teslim edemedi ve çalışmalar durdu.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre, yol için 2020 yılında bir kez daha ihaleye yapıldı. Toplamda yaklaşık 500 milyon liraya mal olan yol, Kilimli Sahil Yolu, dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar tarafından adeta yutuldu. Yer yer asfaltı söken dalgalar, karayolunu da taş ve su altında bırakarak kullanılamaz hale getirdi.

Yapım çalışmaları 19 yıl süren Kilimli Sahil Yolu’nu 22 Ocak’ta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacaktı.

Zonguldak’ta etkili olan fırtına nedeniyle meydana gelen dalgaların zarar verdiği Kilimli Sahil Yolunu açılışa yetiştirmek için ekipler yoğun şekilde çalışmaya başladı.

22 Ocak’ta açılışı yapılacak olan yol, Çevreci derneklerin ilk başından itibaren karşı çıktığı sahil yolu projesinin Karadeniz’deki dalgalara dayanamayacağını söyleyen CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal, yolun bitirildikten sonra ikinci kez dalgalar tarafından yutulduğunu söyledi.

Sarıal, yapılan uyarılara rağmen ek önlemler alınmadığını söyleyerek, “Sağlam yol yapın. Güvenlik katsayısı yüksek yol yapın diyoruz. Müteahhitleri zengin edecek yol yapıyorsunuz. Ereğli-Zonguldak; Zonguldak-Devrek-Mengen yolları her yıl kayıyor, yıkılıyor yeniden yapılıyor. Kilimli Sahil Yolu, güzel olur hoş olurdu; ancak kıyısında uzanan azgın dalgaları olan Karadeniz değil de Konya Ovası olsaydı hoş olurdu. AKP'nin müteahhitleri zengin olsun diye yol yapılmaz. Yol yapımı, ihale verilme aşamasından ibaret değildir. İhaleler her aşamada denetlenmelidir. Bitirilme aşamasında da denetlenip öyle ödeme yapılmalıdır” dedi.