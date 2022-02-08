9 gollü unutulmaz maçta Fatih Karagümrük, Konyaspor'u devirip turladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda VavaCars Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.

Sağanak yağmur ve soğuk havada oynanan gol düellosunda 9 gol çıktı. Kazanan uzatmalarda Fatih Karagümrük oldu.

Geri dönüşlerin maçı

İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği karşılaşma geri dönüşlere sahne oldu.

7. dakikada Fatih Karagümrük perdeyi Levent Mercan'ın golüyle açtı. 11. dakikada Konyaspor, Ahmed Hassan ile skoru 1-1'e getirirken 21. dakikada Mısırlı golcü penaltıdan takımını 2-1 öne geçirdi.

28. dakikada Fatih Karagümrük, Ahmed Musa ile skoru 2-2'ye taşıdı. İlk yarı bu skorla biterken 60. dakikada Amilton yeniden Konyaspor'u üstünlüğe taşıdı ve durum 3-2 oldu.

67. dakikada Fabio Borini maçı 3-3'e getiren golü kaydetti. 80. dakikada penaltı kazanan İstanbul ekibinde topun başına geçen İtalyan futbolcu bir kez daha gol sevinci yaşadı ve geri dönüş sırası bu golle 4-3 üstünlüğü kuran Fatih Karagümrük'e geçti.

Son dakikalarda baskıyı artıran Konyaspor, 87. dakikada Musa Çağıran ile 4-4'lük beraberliği yakaladı.

Emre Mor oyuna girip sonucu tayin etti

Normal süresi 4-4 biten müsabaka uzatmalara gitti.

65. dakikada oyuna giren Emre Mor, 101. dakikada attığı golle Fatih Karagümrük'ü 5-4'lük üstünlüğe taşırken kalan sürede başka gol olmadı ve çeyrek final bileti Volkan Demirel'in takımının oldu.

İttifak Holding Konyaspor'u 5-4 mağlup eden Fatih Karagümrük adını çeyrek finale yazdırırken Konyaspor turnuvaya veda etit.