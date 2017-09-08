9 Eylül Yarı Maratonu bu yıl katılım rekoru kıracak

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü nedeniyle bu yıl 5\'incisi koşulacak 9 Eylül Yarı Maratonu\'na 466\'sı kadın olmak üzere 2 bin 125 sporcu kayıt yaptırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yarış 10 Eylül Pazar günü saat 08.00\'de Cumhuriyet Meydanı\'ndan start alacak. Mustafa Kemal Sahil Yolu boyunca devam edilerek İnciraltı\'ndaki Dokuz Eylül Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi sonundaki Beşyol Otobüs Durağı\'ndan dönülecek parkur, tekrar aynı güzergah takip edilerek Cumhuriyet Meydanı\'nda son bulacak.

Bu yıl AIMS (Uluslararası Maratonlar ve Mesafe Koşuları Birliği) takviminde yer alan 9 Eylül Yarı Maratonu\'na ilk kez Türkler kategorisi eklendi. Büyük erkekler, büyük kadınlar, Türk erkek sporcular, Türk kadın sporcular, veteran erkekler ve veteran kadınlar kategorilerinde gerçekleşecek yarışta dereceye giren atletlere para ödülü verilecek. Yarışmada 2.5, 5, 10,15 ve 20\'nci kilometrelerde su istasyonu, 7.5, 12.5 ve 17.5\'inci kilometrelerde ise sünger istasyonları yer alacak. 21 kilometre 97 metrelik yarışa geçen yıl 1500 kişi katılırken bu yıl sayının 2 bin 125\'e yükselmesi, yetkilileri sevindirdi.

TRAFİĞE ÇIKACAKLAR DİKKAT

İzmir\'de 10 Eylül Pazar günü koşulacak 9 Eylül Yarı Maratonu nedeniyle bazı yollar ve kavşaklar trafiğe kapatılacak. Saat 07.00-11.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak noktalar şöyle: Konak Tüneller YKM önünden Mustafa Kemal Sahil İstikameti, Konak köprü altı iskele otopark çıkışı, Karataş Kavşağı, Halil Rıfat Paşa Kavşağı, Küçükyalı Kavşağı, Göztepe Kavşağı, Depo Kavşağı (Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi dönüşü), Levent Marina Kavşağı Haydar Aliyev girişi, Levent Marina girişi, Engelliler Merkezi girişi, Kent Ormanı otoparkları, 9 Eylül Su Ürünleri Çıkışı, Miting Alanı giriş ve çıkışı, Balçova İlçe Emniyet girişi, İZELMAN otoparkları, Beşyol Kavşağı Özdilek İstikameti. Yine aynı saatler içinde Haydar Aliyev Bulvarı Beşyol kavşağından Levent Marina istikametine doğru mevcut şerit gidiş-gelişe çevrilecek.

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