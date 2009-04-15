9 Eylül Üniversitesi’nin kalp nakli yetkisine iptal

9 Eylül Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nın 'kalp nakil yetki belgesi' iptal edildi.



Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nın "kalp nakil yetki belgesi"nin 4 ay önce Sağlık Bakanlığı tarafından iptal edildiği öne sürüldü. Yeni Asır gazetesinin haberine göre 12 yılda 50'ye yakın operasyon yaparak, en çok kalp nakli gerçekleştiren ilk 10 merkez arasına giren Anabilim Dalı'nın yetki belgesinin iptal edilmesi hastaları mağdur etti.



Kalp nakli bekleyen ve sağlık durumu kritik olan yaklaşık 50 hastanın ameliyat olabilmesi için yeni yetki belgesinin verilmesi beklenmeye başlandı. Konunun tarafları ise, söz konusu belgenin iptal edilmesi ve aradan 4 ay geçmesine rağmen yeniden çıkarılamaması konusunda birbirlerini suçladı.



Belge kimin üzerine çıkarılacak?



DEÜ Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öztekin Oto, "Eski rektörümüz Prof. Dr. Emin Alıcı daha önce benim adıma düzenlenmiş olan yetki belgesini, 1.5 yıl önce istifa eden dönemin Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Açıkel'in üzerine geçirmiş. Şu anki Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Eyüp Hazan belgeyi kendi adına çıkarmaya çalışmış ama olmamış. Belgeyi benim üzerimden çıkarmaya çalışıyoruz" dedi. Dr. Hazan ise, "Sayın Oto'nun söyledikleri doğru değil. Bakanlık yetkilileri belgenin Ana Bilim Dalı başkanı olarak benim adıma daha kolay çıkarılabileceğini söyleyince böyle bir yola başvurduk. Ancak daha sonra öğretim üyelerimizle de toplantı yaptıktan sonra Öztekin Oto'nun bu yetki konusunda daha uygun olacağına karar verdik. Benim ismime yapılan başvuruyu geri çekip Öztekin Oto'yu önerdik. 4 aylık aksamanın nedeni de yazışmalarda kaybedilen süredir" diye konuştu. Belgeyle ilgili isim değişikliğini yaptırdığı iddia edilen eski rektör Prof. Dr. Alıcı ise, "Benim böyle bir durumdan haberim dahi yok" dedi.



İstifasını verdi



DEÜ Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevinden 2007 yılı Kasım ayında istifa eden Prof. Dr. Ünal Açıkel'in adına düzenlenen kalp nakli yetki belgesi, bölümde bulunan başka bir doktorun üzerine aktarılmadı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz Aralık ayında DEÜ'nün kalp nakli yetki belgesini iptal etti. Belgesi iptal edildiği için Ulusal Organ Koordinasyon Merkezi de DEÜ'ye nakil için kalp göndermemeye başladı. Hastanede nakil olmayı bekleyen ve bu durumdan mağdur olan yaklaşık 50 hasta da, sözkonusu yetki belgesinin yeniden verilmesini beklemeye başladı.



Geç anlaşıldı



12 yıl önce kendi başvurusuyla Sağlık Bakanlığı'ndan alınan kalp nakli yetki belgesinde eski Rektör Alıcı döneminde değişiklik yapıldığını belirten Dal Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öztekin Oto, "Bundan benim haberim olmadı. Belge, Prof. Dr. Alıcı tarafından dönemin Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ünal Açıkel'in üzerine geçirilmiş. Açıkel, yaklaşık 1.5 yıl önce istifa ettikten sonra da uyarılmadığımız için bölümümüz aslında kalp nakli konusunda kendiliğinden yetkisiz hale gelmiş. Fakat, biz bundan habersiz 1 yıl boyunca nakil yapmaya devam ettik. Sağlık Bakanlığı da, Aralık ayında durumu farkedip, Prof. Dr. Açıkel artık bünyemizde çalışmadığı için yetki belgesini iptal etmiş" dedi.



Tesadüfle öğrendi



Kendisinin bu gelişmeden yaklaşık 1 ay önce haberdar olduğunu öne süren Prof. Dr. Oto, "4 ay önce belge elimizden alınmış. Ancak Ana Bilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Eyüp Hazan, belgeyi kendi üzerine düzenletmeye çalışmış ama gerçekleştirememiş. Ben de bir gün bize neden nakledilmek üzere kalp gelmediğini Ulusal Organ Koordinasyon Merkezi'ne sorduğumda belgemizin elimizden alındığını öğrendim. Ardından da Prof. Dr. Hazan konuyla ilgili girişimlerinin olduğunu ancak gerçekleştiremediklerini söyleyince devreye girdim. Ana Bilim Dalı başkanımız, evraklarımı ve yaptığım ameliyatlarla ilgili dökümanları bakanlığa gönderdi. Ardından da Sağlık Bakanlığı'ndan randevu alarak geçen hafta görüşmeye gittim. Bakanlık yetkilileri belgemizi kısa süre içinde bize teslim edilecek. Yaşanan süreç hastanemize ve hastalarımıza zarar verdi" diye konuştu.



Hazan: İddialar doğru değil



Prof. Dr Hazan ise, "Açıkel istifa edip giderken kalp nakli yetki belgesini bize devretmeden gitti ve sorun buradan çıktı. Prof. Dr Oto'nun, belgeyi kendi üzerime düzenletmeye çalıştığım yönündeki iddiaları doğru değil. Bakanlıktan bize yetki belgemizin elimizden alındığına dair yazı gelince, bu belgeyi tekrar almak için ne yapmamız gerektiğini içeren bir yazı gönderdik. Bakanlık yetkilileri de, yetki belgesi, Ana Bilim Dalı başkanına daha kolay çıkacağını söyleyince hızlı yolu izleyip başvuruyu benim adıma yaptık. Ancak daha sonra öğretim üyelerimizle de toplatı yaptıktan sonra Prof. Dr. Oto'nun bu konuda daha uygun bir isim olacağına karar verdik. Bunun üzerine benim adıma yapılan başvuruyu geri çekip Prof. Dr. Oto'yu önerdik. 4 aylık aksamanın nedeni de yazışmalarda kaybedilen süredir" dedi.



‘Haberim olmadı’



Prof. Dr. Oto'nun ismine göre düzenlenen belgeyi, haber vermeden Prof. Dr. Açıkel'in üzerine aktardığı iddia edilen DEÜ eski Rektörü Prof. Dr. Emin Alıcı ise, "Benim böyle bir durumdan haberim dahi yok. Böyle bir şeyle uğraşacak biri değilim. Kaldı ki, niye kişileri bu şekilde engelleyeyim" dedi.



‘Olayda rolüm yok’



Dönemin Hastane Başhekimi Prof. Dr. Sedef Gidener ise, duruma tepki göstererek, "Belgenin el değiştirmesinde ne bir rolüm olabilir ne de bir imzam. Zaten eğer böyle bir imzam çıkarsa anında istifa ederim. Niye böyle bir şeyle oynayıp DEÜ'nin zararına işlere imza atayım. Zaten Sayın Oto'nun kendisi 9 aydır üniversitenin Araştırma Fon Saymanlığı Komisyon Başkanı ve istese bu belgeyi ellerinden alınmadan önce tekrar alabilirdi" diye konuştu.



‘Sorunu çözerdik’



Hastanelerdeki kalp nakli ekibinin Türkiye'de sayılı olduğunu bu yüzden de bu konuyla ilgili sorun yaşandığında Sağlık Bakanlığı'nın kısa sürede sorunu çözdüğünü dile getiren İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Özkan, "Dal yetkilileri keşke bakanlık yazısı ellerine ulaştığında bizimle kontağa geçseydi. Biz de bakanlıkla irtibat kurup yazıyı en kısa sürede ellerine ulaştırırdık" dedi.



