9 Ekim Pazartesi DHA Spor Gündemi

AMPUTE MİLLİ TAKIMI AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA TARİH YAZMAYA HAZIRLANIYOR
Mililerin maçı Vodafone Park Stadı\'na alındı. Kulüp başkanları tribünlerin dolması için taraftarlara çağrıda bulunuyor. 19.00 Türkiye - İngiltere (Final)
A MİLLİ TAKIM PRESTİJ MAÇINA ÇIKACAK
21.45 Finlandiya - Türkiye
Teknik Direktör Mircea Lucescu: \"Daha güçlü bir ekip kurmak için önümüzde 1 senemiz var. Türk antrenörlerin milli takıma oyuncu yetiştirme sorumluluğu olmalı. Yabancı sınırı devam ederse milli takımda oynayacak oyuncu bulmak zor olacak\" şeklinde ifadeler kullanarak dikkatleri yine üzerine çekti. (Görüntü ve haber dün akşam abonelerimize geçildi)
DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ GRUP MAÇLARI TAMAMLANACAK
D GRUBU
21.45 Moldova - Avusturya
21.45 Sırbistan - Gürcistan
21.45 Galler - İrlanda Cumhuriyeti
G GRUBU
21.45 Arnavutluk - İtalya
21.45 Makedonya - Liechtenstein
21.45 İsrail - İspanya
I GRUBU
21.45 İzlanda - Kosova
21.45 Ukrayna - Hırvatistan
U17 DÜNYA KUPASI
14.30 Türkiye - Mali
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Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından sürdürecek
KARABÜKSPOR
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Avrupa Ralli Şampiyonası\'nı 153 puanla birinci sırada tamamlayan Castrol Ford Team Türkiye şampiyonluk ödülünü alacak (Letonya) (Şampiyonluk haberi ve görseller dün abonelerimize geçildi)
BİSİKLET
18.00 - 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'na katılacak uluslararası takımlar ve bisikletçiler, yarış öncesi Alanya Limanı\'nda yapılacak tanıtım gecesinde sporseverlerle buluşacak. 10-15 Ekim tarihleri arasında koşulacak TUR\'da pedal basacak ve aralarında Türk Milli Takımı\'nın da yer aldığı 13 takımdan 104 bisikletçi, Kızıl Kule yakınındaki Alanya Limanı\'na kurulacak dev sahnede boy gösterecek (Alanya)