9 Ekim Pazartesi DHA Spor Gündemi

AMPUTE MİLLİ TAKIMI AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA TARİH YAZMAYA HAZIRLANIYOR

Mililerin maçı Vodafone Park Stadı\'na alındı. Kulüp başkanları tribünlerin dolması için taraftarlara çağrıda bulunuyor. 19.00 Türkiye - İngiltere (Final)

A MİLLİ TAKIM PRESTİJ MAÇINA ÇIKACAK

21.45 Finlandiya - Türkiye

Teknik Direktör Mircea Lucescu: \"Daha güçlü bir ekip kurmak için önümüzde 1 senemiz var. Türk antrenörlerin milli takıma oyuncu yetiştirme sorumluluğu olmalı. Yabancı sınırı devam ederse milli takımda oynayacak oyuncu bulmak zor olacak\" şeklinde ifadeler kullanarak dikkatleri yine üzerine çekti. (Görüntü ve haber dün akşam abonelerimize geçildi)

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ GRUP MAÇLARI TAMAMLANACAK

D GRUBU

21.45 Moldova - Avusturya

21.45 Sırbistan - Gürcistan

21.45 Galler - İrlanda Cumhuriyeti

G GRUBU

21.45 Arnavutluk - İtalya

21.45 Makedonya - Liechtenstein

21.45 İsrail - İspanya

I GRUBU

21.45 İzlanda - Kosova

21.45 Ukrayna - Hırvatistan

U17 DÜNYA KUPASI

14.30 Türkiye - Mali

BASKETBOL

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-Haftanın enleri ve sonuçları

BEŞİKTAŞ

17.00 Siyah-Beyazlı ekip, deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin aradan devam edecek

(ARAŞTIMA HABER) Beşiktaş genç oyuncular mı yoksa tecrübeli oyuncular mı alacak?

Öncelik defans ve kanat oyuncularının değiştirilmesinde

Fikret Orman oyuncu izlemeye devam edecek

Şenol Güneş oyuncu satılmasını istemiyor

GALATASARAY

Galatasaray, Atiker Konyaspor hazırlıklarını akşam yapacağı antrenman ile sürdürecek

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından sürdürecek

KARABÜKSPOR

13.00 Yeni teknik direktör Tony Popovic ile sözleşme imzalanacak.

RALLİ

Avrupa Ralli Şampiyonası\'nı 153 puanla birinci sırada tamamlayan Castrol Ford Team Türkiye şampiyonluk ödülünü alacak (Letonya) (Şampiyonluk haberi ve görseller dün abonelerimize geçildi)

BİSİKLET

18.00 - 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'na katılacak uluslararası takımlar ve bisikletçiler, yarış öncesi Alanya Limanı\'nda yapılacak tanıtım gecesinde sporseverlerle buluşacak. 10-15 Ekim tarihleri arasında koşulacak TUR\'da pedal basacak ve aralarında Türk Milli Takımı\'nın da yer aldığı 13 takımdan 104 bisikletçi, Kızıl Kule yakınındaki Alanya Limanı\'na kurulacak dev sahnede boy gösterecek (Alanya)