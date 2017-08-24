9 dil bilen Ugandalı bilgisayar mühendisi, Adıyaman'da mutlu

Mahir ALAN/ ADIYAMAN (DHA) - UGANDA\'dan 3 yıl önce gezmek için geldiği İstanbul\'daki bir alışveriş merkezinde Adıyamanlı kamyon şoförü 29 yaşındaki Cengiz Çakılkaya ile tanışıp evlenen, Müslüman olduktan sonra \'Elif\' adını alan 9 dil konuşabilen bilgisayar mühendisi 24 yaşındaki Jennifer Nassimbwa, köy yaşamını alıştı. Rabia adında 9 aylık kızı da olan, Türkçe konuşmayı da öğrenen Ugandalı gelin, eşi ve onun yakınlarıyla tütün tarlasında çalışıyor.

Kamyon şoförlüğü yapan Cengiz Çakılkaya, 3 yıl önce İstanbul\'da bir alışveriş merkezinde dolaşırken, Uganda Cumhuriyeti\'nden Türkiye\'ye turist olarak gelen bilgisayar mühendisi Jennifer Nassimbwa ile tanıştı. İngilizce, Fransızca, Kürtçe, İspanyolca, Somalice, Afrikanca, Rusça ve Samoaca olmak üzere 8 dil bilen Jennifer ile 1 yıl görüşen Çakılkaya, evlilik teklifinde bulundu.

Çiftin evlenme kararının ardından Türkiye\'ye gelen Jennifer Nassimbwa, Müslüman olup \'Elif\' ismini aldı. Adıyaman kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Payamlı Köyü\'nde oturan ve 3 yıldır evli olan çiftin Rabia isminde 9 aylık kız bebekleri bulunuyor. Köyde Türkçeyi de öğrenip konuştuğu dil sayısını 9\'a çıkaran Ugandalı gelin, eşi ve onun yakınlarıyla birlikte köyde çiftçilik yapıyor. Ev işlerinin yanı sıra tarlada tütün kırıp kurutmak için dizen Ugandalı gelin, Türkiye\'de yaşamaktan mutlu olduğunu söyledi.

Evlendikten bu yana ailesiyle görüşemediğini ve yetkililerden yardım etmelerini isteyen Elif Çakılkaya, \"Ailemle mutluyum. Eşimle tanıştığım için özellikle çok mutluyum. Türkçeyi de öğrendim. 9 dil biliyorum ve mühendisim ama bu hayattan mutluyum\" dedi.

Cengiz Çakılkaya ise, eşinin ailesiyle evlendiklerinden bu yana görüşemediklerini ve bunun için yetkilerden yardım isteyerek, \"Evlendiğimden beri ailesiyle görüşemiyor. Onun için üzülüyor. Yaşadığı yerde hiç böyle bir hayat yok. Çiftçilikle hiçbir şekilde alakası bile yok. Buraya geldi, zamanla alıştı. Şuanda tüm işi yapıyor, elinden her iş geliyor. Bizim paraya ihtiyacımız yok. Yetkililer, sadece eşim için ülkesine gidip gelebilmesi için giriş ve çıkışta ikamet konusunda yardımcı olurlarsa sevinirim\" dedi.

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