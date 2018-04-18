9 defa açılışı yapılan hastanenin 10 yıldır inşaatı tamamlanmadı

Van Erciş’te 2008’de yapımına başlanan ve 10 yıldır inşaatı tamamlanmayan devlet hastanesine, 9 defa açılış töreni yapıldı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan konuya ilişkin olarak, “Sistemden kaynaklanan bir sıkıntı. İhale Kanunu’ndan kaynaklanan nedenlerle inşaatları tamamlamamız sıkıntıya neden oluyor. İflas ediyor, bunlar yargı konusu oluyor, tasfiye edilmeden tekrar ihale edemiyorsunuz” dedi.

Birgün'den Hüseyin Pişkin haberine göre, AKP döneminde yapılan “toplu açılış törenleri”nin “vazgeçilmezleri” arasında yer alan Erciş Devlet Hastanesi, bitmek bilmeyen inşa çalışmaları nedeniyle çürümeye terk edildi. Van’ın 200 bin nüfuslu en büyük ilçelerinden Erciş’te 2008 yılında yapımına başlanan ve inşaatı tamamlanmayan devlet hastanesi için 9 kez açılış töreni yapıldı. Van depreminden bu yana prefabrik ek binalarda hizmet veren ve özellikle “kadın doğum” bölümünde yaşanan ölümlerle tartışılan Erciş Devlet Hastanesi’nin yerini alması beklenen hastanenin dış cephe inşaatı 10 yılda henüz bitme aşamasına gelirken, hastanenin iç inşaatı tamamlanmadı.

Meclis’e taşındı

Bitmeyen hastane inşaatı nedeniyle ölümle sonuçlanan ameliyatlar yapıldığını ve anne ile bebek ölümlerinin arttığını ifade eden HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, konuyu Meclis gündemine taşıyarak Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın yanıtlaması istemiyle dört ayrı soru önergesi sundu. Hastanenin 9 kez açılışının yapılmasına rağmen henüz hizmete girmediğine ve inşaatının dahi tamamlanmadığına dikkat çeken Botan, sorunun ne zaman çözüleceğini sordu.



Botan’ın yazılı ve sözlü birçok soru önergesine yanıt vermeyen Sağlık Bakanı Demircan, daha sonra Genel Kurul’da hastanenin durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. Sorunun “sistemden kaynaklandığını” öne süren Demircan, “İhale Kanunu’ndan kaynaklanan nedenlerle inşaatları tamamlamamız sıkıntıya neden oluyor. İflas ediyor, bunlar yargı konusu oluyor, tasfiye edilmeden tekrar ihale edemiyorsunuz” dedi.



Hastanenin açılmamasına rağmen neden 9 kez açılış töreninin yapıldığına değinmeyen Demircan, Ağrı’da yapımına başlanan hastanenin 10 yılda tamamlanabildiğini hatırlattı. Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yapımına başlanan hastanenin yapımında 7. yılın geride kaldığını, ancak henüz tamamlanamadığını anlatan Demircan, “Bu durum yasadan kaynaklanıyor. Yoksa Türkiye’de bizim 880 hastanemiz var. Bu sene bile 40’ın üzerinde hastane açacağız” diye konuştu.

Bakan Demircan’ın açıklamalarını BirGün’e değerlendiren HDP’li Botan, 200 bin nüfuslu Erciş’te halkın yetersiz binalardan dolayı prefabrik hastanelere mecbur bırakıldığını, bunun kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Botan, hijyen koşullarından çok uzakta olan hastanenin bir an önce kapatılmasını ve yeni hastanenin hizmete girmesi gerektiğini ifade etti.