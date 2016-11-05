9 Cumhuriyet yazarı ve yöneticisi tutuklandı

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile Kadri Gürsel, Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Günay, Bülent Utku, Önder Çelik ve Eser Sevinç tutuklandı.

Aydın Engin ve Hikmet Çetinkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Günseli Özaltay ve Bülent Yener emniyet sorgusundan sonra serbest bırakılmıştı.

Haklarında yakalama kararı bulunan Can Dündar ile Akın Atalay'ın "yurt dışında olması, bu nedenle şüphelerinin de kaçma ihtimali bulunmasından dolayı" tutuklanmaları yönünde karar verilmesi talep edildi.

Serbest bırakılan yazarlar Aydın Engin ve Hikmet Çetinkaya gazete binası önünde destek nöbeti tutunlar tarafından alkış ve sloganlarla karşılandı.

Engin gazete girişinde yaptığı açıklamada, "İçeride daha 9 arkadaşımız var. Ben kıdemli bir basın sanığıyım. Murat Sabuncu'nun bir sözünü sizinle paylaşayım; 'Halkımızın ve okurlarımızın önünde saygıyla eğiliriz. Başka kimsenin de önünde eğilmeyiz.' Öyle oldu" dedi.