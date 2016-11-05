T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

9 Cumhuriyet yazarı ve yöneticisi tutuklandı

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Günay,

05 Kasım 2016 14:53

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile Kadri Gürsel, Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Günay, Bülent Utku, Önder Çelik ve Eser Sevinç tutuklandı.

Aydın Engin ve Hikmet Çetinkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Günseli Özaltay ve Bülent Yener emniyet sorgusundan sonra serbest bırakılmıştı.

Haklarında yakalama kararı bulunan Can Dündar ile Akın Atalay'ın "yurt dışında olması, bu nedenle şüphelerinin de kaçma ihtimali bulunmasından dolayı" tutuklanmaları yönünde karar verilmesi talep edildi.

Serbest bırakılan yazarlar Aydın Engin ve Hikmet Çetinkaya gazete binası önünde destek nöbeti tutunlar tarafından alkış ve sloganlarla karşılandı.

Engin gazete girişinde yaptığı açıklamada, "İçeride daha 9 arkadaşımız var. Ben kıdemli bir basın sanığıyım. Murat Sabuncu'nun bir sözünü sizinle paylaşayım; 'Halkımızın ve okurlarımızın önünde saygıyla eğiliriz. Başka kimsenin de önünde eğilmeyiz.' Öyle oldu" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CumhuriyetFETÖ/PDYMurat Sabuncu Kadri Gürsel Musa Kart GürayMustafa Kemal Güngör Turhan Günay Bülent UtkuEser SevinçCumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat SabuncuKadri Gürsel Musa Kart GürayEnginHikmetGünseliBülent Yener

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24