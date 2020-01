9 bin nüfuslu ilçeye yılda 20 bin ziyaretçi

Halil İbrahim YEL/REŞADİYE(Tokat), (DHA)- TOKAT\'ın Reşadiye İlçesi\'nde bulunan kaplıcaya her yıl ilçe nüfusunun iki katı ziyaretçi geliyor.

Toplam nüfusu 9 bin 273 olan Reşadiye\'de romatizma, fıtık, mantar, sedef gibi hastalıklara iyi geldiği bilinen kaplıcalar ziyaretçi akınına uğradı. Her yıl ilçe nüfusunun 2 katı ziyaretçiyi ağırlayan kaplıcalara 2017 yılının ilk 10 ayında 16 bin ziyaretçi geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu\'nun (SGK) kaplıca desteği kapsamında isteyenlerin hastanelerden aldıkları sağlık kurulu raporlarıyla gelebildiği kaplıca, her yıl yurdun çeşitli yerlerinden gelen yaklaşık 20 bin kişiyi ağırlıyor. Bu yılın 10\'uncu ayına kadar 16 bin ziyaretçiye hizmet verdiklerini anlatan Doğa Termal Otel Müdürü Fatih Gül, şöyle dedi:

\"Kaplıca suyumuz romatizma, bel, boyun, fıtık ağrıları, eklem ağrıları, mantar, sedef, cilt hastalıkları, kadın hastalıkları gibi hastalıklara suyumuz yapılan analizden sonra çok büyük etki etmektedir. Bunun için otelimize yıllık ortalama 18- 20 bin arasında misafir ağırlıyoruz. Şu anki hedefimiz 10 aylık etabında 15-16 bin civarındadır. Bunu yıl sonuna kadar inşallah Reşadiye\'nin 10 bin olan nüfusunu iki katına katlayıp 20 bine ulaşmayı hedefliyoruz. Gaziosmanpaşa Üniversitesi\'nin yapmış olduğu araştırmada da suyumuzun cilt kanserine gerçekten çok iyi geldiğini ve kanser hücrelerinin öldürüldüğün belirlendi. Bunun için de hastalarımız bize bir çok müracaatta bulundu. Kaşıntı, yara, çok şekilde iltihaplı yara sorunları ile gelen hastalarımızın bir hafta, on gün konaklama sonrasında yüzde 90 civarında iyileşme görüldüğü tespit edildi.\"

SGK KAPSAMINDA

Halkın hastaneden aldıkları sağlık kurulu raporu ile kaplıcaya geldiklerinde ücretin bir bölümünün SGK tarafından karşılandığını aktaran Gül, \"Suyumuzun özelliği gerçekten romatizma hastalıklarına bire bir iyi geliyor. 3 seansta 7 kür, 21 seans şeklinde uygulanmaktadır. Romatizma, bel, boyun, fıtık ağrıları, ameliyat sonrası iyileşmeyen yaralar, eklem ağrılarına suyumuz çok etkili. Bunları kullanmak içinde fizik tedavi görmüş olduğu hastaneden de sevkli olarak kaplıcamıza müracaat edebilirler\" diye konuştu.

