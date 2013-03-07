9 bin kadına koruma verildi, en çok talep Adana'da sonra İzmir'de

Şiddete uğradığı gerekçesiyle 8 bin 908 kadına polis koruması verildi. En fazla korumaya alınan kadının yaşadığı kent Adana oldu. 2 bin 315 kadının korunmaya alındığı Adana'yı, bin 372'la İzmir, bin 350'yle Kayseri izledi.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verilerine göre, mülki amir ve hakimin yanı sıra gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda kolluk kuvvetlerince de verilebilen koruyucu tedbir kararları kapsamında Şubat sonu itibarıyla 8 bin 908 kadına polis koruması sağlandı.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 64 bin 136 önleyici tedbir kararı da alındı.



Adana zirvede



En fazla polis korumasının verildiği kent Adana oldu. 2 bin 315 kadının polis koruması aldığı kenti, bin 372 kadın ile İzmir, bin 350 kadınla Kayseri, bin 144 kadınla Konya, 387 kadınla Zonguldak ve 313 kadınla Batman izledi.

İstanbul'da 245 kadına koruma verilirken Ankara'da bu sayı 42 oldu.



Dokuz ilde başvuru yok



Bilecik, Bolu, Çorum, Hakkari, Kars, Kastamonu, Malatya, Mardin ve Siirt'te ise müracaat olmamasından dolayı polis koruması verilen kadın bulunmuyor.



11 ilde tek kadın



En az kadına polis koruması verildiği iller ise Rize, Niğde, Karabük, Erzincan, Düzce, Diyarbakır, Burdur, Bingöl, Bartın, Afyonkarahisar ve Adıyaman oldu. Bu illerde birer kadın, polis koruması altına alındı.



'Evden uzaklaştırma' ve 'yaklaştırmama' cezası



Kanun kapsamında, şiddet uygulayanlara yönelik evden uzaklaştırma, şiddet gören kişilere yaklaştırmama, bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması gibi önleyici tedbirler de alındı.



En çok tedbir İstanbul için



Yurt genelinde toplam 64 bin 136 önleyici tedbir kararı verilirken en fazla karar İstanbul'daki kadınlar için verildi.

13 bin 544 kararın alındığı kenti, 7 bin 867 kararla Ankara, 7 bin 685 kararla İzmir, 2 bin 474 kararla Mersin ve 2 bin 214 kararla Antalya, 2 bin 191 kararla Konya izledi.

Bir önleyici tedbir kararın alındığı Bingöl en son sırada yer alırken şehri 5 kararın alındığı Bayburt, 9 kararın alındığı Siirt takip etti.