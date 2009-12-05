T24 - Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) geçen yıl uygulanmaya başlanan Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı (YESÖP) kapsamında Diyarbakır'da akranları ile okula başlamamış 9 bin 800 çocuk okula kazandırıldı.



Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) uygulanan ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'' (ADNK) çalışmaları kapsamında Türkiye genelinde hiç okula gitmemiş 198 bin çocuğun tespit edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatı üzerine Diyarbakır'da da okulla hiç tanışmayan 16 bin 500 çocuğun eğitime kazandırılması amacıyla YESÖP uygulamasına başlandı.



Diyarbakır Milli Eğitim Şube Müdürü Faysal Yaşa, geçen yıl Diyarbakır'da okula hiç gitmemiş 16 bin 500 çocuk tespit ettiklerini ifade ederek, yürütülen yoğun çalışmalar sonucu bu çocuklardan 9 bin 800'ünü okullaştırdıklarını söyledi.



Kentte, YESÖP'ün Türkiye genelinde uygulandığı 25 pilot ilde açılan sınıf sayısının da üstünde sınıf açtıklarını belirten Yaşa, ''Okulla hiç tanışmamış çocuklara hızlandırılmış eğitim verilerek akranları ile eğitime devam etmelerini sağlamak için Diyarbakır'da geçen yıl toplam 173 sınıf açtık. Bu çalışmalar sonucu 9 bin 800 çocuk okullu oldu. Geriye kalan 6 bin 700 çocuğun okulla tanışması için çalışmalarımız sürüyor'' dedi.



Diyarbakar örnek il



Yaşa, YESÖP'ün uygulandığı iller arasında büyük başarı kaydeden Diyarbakır'ın Türkiye'de örnek il olarak gösterildiğine dikkati çekerek, bu başarı ile Diyarbakır'da ilköğretimde okullaşma oranının yüzde 97'den yüzde 98.37'ye çıktığını söyledi.



Okullaşmada sağlanan başarı açısından da Diyarbakır'ın Türkiye'de en başarılı iller arasında yer aldığını bildiren Yaşa, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü çalışanları ile okul müdürleri ve öğretmenlerin yoğun çabası sonucu Diyarbakır'ın okullaşmada ciddi bir hamle yaptığını belirtti.

