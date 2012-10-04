9 aylık Nisa, 7 saat acil servisin önünde bekletildi

İstanbul’da akciğerine yemek yapışan 9 aylık çocuğunu hastaneye götüren bir aile, acil servisin önünde 7 saat bekletildi.

Fatih’te annesi Funda Yıldırım tarafından yemek yedirilen 9 aylık Nisa Nur Yıldırım’ın önce yemek borusuna sonra da akciğerini yemek yapıştı.

Paniğe kapılan anne Funda Yıldırım ile baba Rıfat Yıldırım bebeklerini önce Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü.

İddialara göre buradaki doktor, müdahale edilecek cihaz olmadığı gerekçesiyle Nisa Nur Yıldırım’ı yaklaşık 7 saat acil servis önünde bekleterek uygun hastane aradı.

Cihaz bulunan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Nisa Nur Yıldırım, ailenin basın mensuplarıyla görüşmesinin ardından tedavi altına alındı.

Aile hastaneye tepki gösterdi

Yıldırım ailesi ise hastane yetkililerine tepki gösterdi. Nisa Nur'un babaannesi olduğu öğrenilen bir kadın hastane girişinde bulunan camlara vurdu.