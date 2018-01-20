9 aylık hamileyken hayatını kaybeden kadın morgda doğum yaptı

Güney Afrika’nın kırsal kesiminde hayatını kaybeden bir kadının ölümünün ardından doğum yaptığı belirtildi. Ölümünden 10 gün sonra 33 yaşındaki Nomveliso Nomasonto Mdoyi’yi morgdan tabuta taşıyan görevliler, genç kadının bacaklarının arasında yeni doğmuş ölü bir bebek buldu.

Times Live gazetesinin haberine göre, Güney Afrika'nın doğusundaki Mbizana bölgesinin Mthayisi köyü mezarlığındaki Lindokuhle Cenaze Evi’nin sahibi Fundile Makalana, “Cenazeyi morgdaki tepsiden tabuta taşırken bacaklarının arasında yenidoğan bir bebek olduğunu gördük. Öyle şaşırdık ki, bebeğin cinsiyetine bile bakmayı düşününemedik. Yirmi yıldır çalışıyorum daha önce böyle bir şey ne gördüm ne duydum" dedi.

Mdoyi'nin ailesi, kadının hamileliğin dokuzuncu ayında, nefes almada zorluk çekme şikayeti ile hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini anlattı. Anne ve bebeğin beraber gömüldükleri ifade edildi.

Köylüler, ‘cadılık’ şüphesiyle anne ve bebeğin yakılması önerisinde bile bulunurken; ölümden sonra doğumun mümkün olduğunu belirten uzmanlar, kas gevşemesi veya vücudunda biriken bakterilerin bebeğin anne karnından çıkmasına sebep olduğunu söyledi.