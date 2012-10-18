9 aylık hamile olan eski eşini öldürdü!

Sakarya’nın Pamukova İlçesi’nde öfkeli eski eş, 1 yıl önce kendisinden boşanan ve resmi nikahı olmadan ikinci evliliğini yapan eski eşini, evinde tabancayla vurarak öldürdü. 32 yaşında olan Neslihan Çelik, 9 aylık hamileydi.

Çelik, ambulans ile Pamukova’dan 50 kilometre uzaklıktaki Adapazarı Doğumevine getirilerek ameliyata alındı. Ameliyattan sonra Neslihan Çelik yaşamını yitirdi, bebeği kurtarıldı.

Zafer Tokuş- Aziz Güvener'in hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre; Birkaç yıl önce soyadı öğrenilemeyen Mevlüt adlı kişiyle evli olan Neslihan Çelik ondan boşandı. Daha sonra da şu anda bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan Lütfü A. ile birlikte yaşamaya başladı. Lütfü A., cezaevine girince evde tek başına kalan doğumuna 1-2 haftakaldığı belirtilen 38 aylık hamile, Neslihan Çelik’in kaldığı evden öğle saatlerinde silah sesleri duyuldu. Komşuları eve girdiğinde Mevlüt adlı eski eşini evden kaçarken gördü.

Bebeğin sağlık durumu iyi değil

Baş ve vucuduna aldığı kurşun yaraları ile kanlar içerisinde bulunan Neslihan Çelik, çağrılan 112 ambulansı ile Pamukova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşam fonksiyonlarını yitirmeye başlayan Neslihan Çelik’in karnındaki bebeğini yaşatmak için Adapazarı’na Sakarya Doğum ve Çocuk Bakımevi’ne sevk edilmesine karar verildi. Buradan 50 kilometre uzaklıktaki Adapazarı’na gelinceye kadar 112 ambulansında oksijen verilerek yaşatılan kadın, Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne getirildiği gibi hemen ameliyata alınarak bebeği kurtarıldı. Ancak, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun da iyi olmadığı belirtildi.

Şüpheli aranıyor

Sakarya Valisi Mustafa Büyük, doktorların yaptığı tesbitte annenin 38 haftalık hamile olduğunu bildirdiğini ve bebeğin kurtarıldığını ancak, annenin yaşam fonksiyonlarının Adapazarı’na getirildiğinde tamamen durmuş olduğunu söyledi. Vali Büyük, şüphelinin yakalanması için araştırmaların sürdüğünü açıkladı.