9 aylık hamile kadını öldürdü, duruşmada tahliye istedi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da 9 aylık hamile İpek Yılmazcan\'ı (37), aralarındaki husumet nedeniyle başına tabancayla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Necdet Caymaklar\'ın (58) yargılanmasına başlandı. Polisteki ifadesini kabul etmeyen Caymaklar, \"Bilerek kadına ateş etmedim. Pişmanım, kazara oldu, tahliyemi istiyorum\" dedi.

Olay, Mayıs ayında merkez Osmangazi İlçesi Güneştepe Mahallesi 210. Sokak’ta meydana geldi. Daha önce Yunuseli Mahallesi’nde eşi öldürülen Necdet Caymaklar, 9 aylık hamile İpek Yılmazcan’ı evinde başına tabancayla tek el ateş ederek, vurdu. Ağır yaralanan Yılmazcan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Bebeği sezaryenle alınarak kurtarılan İpek Yılmazcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Hakkında Bursa 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde \'kasten adam öldürmek\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanık Necdet Caymaklar\'ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada tutuklu Caymaklar ile tutuksuz sanık E.C.K. ve avukatları hazır bulundu. E.C.K.\'nin yaşı küçük olması nedeniyle kapalı yapılan duruşmada Necdet Caymaklar’ın, \"25 gün önce Murtaza Esentekin, eşim Çimen Caymaklar’ı öldürmüştü. Bu nedenle aramızda husumet vardı. Olay yerine tek gittim. Bakkala gidiyordum. Aniden karşıma çıktılar, korkudan ateş ettim. Bilerek kadına ateş etmedim. Küfür ederek, üzerime geldiler. \'Seni öldüreceğiz\' dedikleri için ateş ettim. Kurşun kadına gelmiş. Pişmanım\" diye konuştu.

TAHLİYEMİ İSTİYORUM

Mahkeme başkanı, Caymaklar\'ın emniyet ve savcılıkta verdiği ifadesini okudu. Caymaklar, sorgu ifadelerindeki \"İpek\'in kocası benim karımı pompalı tüfekle öldürdü. Günlerce uyku uyuyamadım. İçim yanıyordu onun da içi yansın istedim. İntikam ateşiyle yanıyordum. İki tane karısı vardı. Olay günü babamdan kalma tabancayı aldım. İçine 7 mermi koydum, 7 mermi de yanıma aldım. İpek Yılmazcan\'ın evinin önüne gidip orada gezmeye başladım. İpek biriyle konuşuyordu arkası dönüktü, önce tanıyamadım sonra kim olduğunu anlayınca 5 tane mermi sıktım. Daha sonra gidip teslim olacakken polis beni yakaladı\" sözlerinin hatırlatılması üzerine, \"Emniyette yazıp çizdiler ben de imza attım, içeriğini okumadım. Ben bilerek ateş etmedim kazara oldu, tahliyemi istiyorum\" dedi.

Ayrıca, mahkeme başkanı, sanığa \"İpek sana \'Yapma vurma hamileyim\' diye seslenmiş, doğru mu?\" diye sordu. Tutuklu sanık ise \"Asla öyle bir şey olmadı, hamile olduğunu bilsem sıkmazdım\" şeklinde cevap verdi.

Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, Necdet Caymaklar’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



FOTOĞRAFLI