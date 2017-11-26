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9 AYLIK BEBEĞİN ASANSÖRDE FECİ ÖLÜMÜ(EK FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜLERLE)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA Esenyurt'ta lüks bir sitede 9 aylık bebek asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

26 Kasım 2017 01:37

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA
Esenyurt\'ta lüks bir sitede 9 aylık bebek asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre; Alfiye Şayahmetova 3 çocuğuyla birlikte bir yakınına misafirliğe gitti. 2 çocuğunu asansöre bindiren Şayahmetova, 9 aylık Muhammed\'in bulunduğu bebek arabasını da kabine koydu. Bu sırada asansör  hareket etti. Bebek arabası kabin ile duvar arasında sıkıştı; Muhammed asansör boşluğuna düştü. 
Annenin yardım çığlıkları üzerine bina sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Muhammed kaldırıldığı Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kabindeki diğer iki çocuk asansörün kapısı kırılarak kurtarıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Çocuğun ambulansa alınması

EK
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-Bebeğin sedyedeki görüntüsü
-Bebeğin fotoğrafları
-bebeğin gülerken görüntüsü


25.11.2017 - 17.59 - Haber Kodu : 171125168
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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