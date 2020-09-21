9 aydır tutuklu olan gazeteci Aziz Oruç tahliye edilmedi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 11 Aralık 2019 tarihinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak, Patnos L Tipi Cezaevi’ne konulan gazeteci Aziz Oruç ile kendisine yardım ettikleri iddiasıyla tutuklanıp ilk mahkemede tahliye edilen Muhammet İkram Müftüoğlu ve HDP Doğubayazıt İlçe Eş Başkanı Abdullah Ekelek’in yargılandığı davanın 2’nci duruşması görüldü.

Ağrı 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılananlardan Muhammet İkram Müftüoğlu ve Abdullah Elek katıldı. Tutuksuz yargılanan Dicle Müftüoğlu, Turgay İlboğa ve Yücel İlhan ise duruşmaya katılmadı.

Gazeteci Oruç da tutuklu bulunduğu Patnos L Tipi Cezaevi’nde Ses Görüntü ve Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) duruşmaya bağlandı. Yine, Oruç’un avukatı Erhan Çiftçiler ile Medya ve Hukuk Çalışmalar Derneği (MLSA) avukatı Erselam Aktan da salonda hazır bulundu.

Koronavirüs salgını gerekçesiyle basın çalışanlarının duruşmayı takip etmesine izin verilmedi.

Duruşmada savunma yapan Oruç, önceki beyanlarını tekrarlayarak, salgın nedeniyle yaşamsal risk ile karşı karşıya bırakıldığına dikkati çekti. Oruç, herhangi bir örgüt ile irtibatlı olmadığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, Oruç’un tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 9 Kasım’a erteledi.

Mahkeme, tutuksuz yargılananlar hakkındaki adli kontrol tedbirlerini ise kaldırdı.