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Dünya

9 ayda 7 Rus diplomat ölü bulundu!

Rusya'nın Sudan Büyükelçisi evinin yüzme havuzunda ölü bulundu

25 Ağustos 2017 13:42

Rusya'nın Sudan Büyükelçisi Migayas Şirinskiy, önceki gün (23 Ağust Sudan'ın başkenti Hartum'da konutunun yüzme havuzunda ölü bulundu. Şirinskiy, son 9 ayda ölen 7'nci diplomat oldu. Ölümlerin ABD başkanlık seçimlerinden sonra meydana gelmesi dikkat çekici olduğu bildirildi.

8 Kasım, Sergey Krivov

Rusya'nın New York Konsolosluğu'nda koruma olan Sergey Krivov (63) ABD'de başkanlık seçimlerinin gerçekleştirildiği 8 Kasım'ın sabahında görevi başında ölü bulundu. Önce "Çatıdan düştü", ardından "Kalp krizi geçirdi" ve sonunda "Başına darbe aldı" denildi.

20 Aralık, Andrey Karlov

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov, 20 Aralık'ta Ankara'da bir fotoğraf sergisinin açılışında konuşurken Ankara Çevik Kuvvet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altındaş tarafından öldürüldü.

20 Aralık, Petr Polşikov

Andrey Karlov ile aynı gün üst düzey başka bir diplomat Petr Polşikov, Moskova'daki evinde ölü bulundu. Yüzünde bir yastık vardı. Rusya Dışişleri "Olay kaza" açıklaması yaptı.

8 Ocak, Andrey Malanin

Rusya'nın Atina Büyükelçiliği'nde görevli Andrey Malanin, elçiliğe günlerce gitmeyince evine giren polislerce ölü bulundu. Ölümün doğal sebeplerle gerçekleştiği öne sürülse de soruşturma hala sürüyor.

26 Ocak, Aleksandr Kadakin

Rusya ile Hindistan arasında son dönemdeki yakınlaşmanın mimarı Yeni Delhi Büyükelçisi Aleksandr Kadakin, Cumhuriyet Günü törenine katılacağı gün öldü. Büyükelçinin "Geçirdiği kısa bir hastalığın hemen ardından kalp yetmezliğinden öldüğü" açıklandı.

20 Şubat, Vitali Çurkin

ABD'nin Suriye bölgesine ilişkin politikalarına yönelik sert sözleriyle hatırlanan Rusya'nın BM Daimi Elçisi Vitali Çurkin, 20 Şubat'ta kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

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