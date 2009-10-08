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Yaşam

9 ayda 3 bin 336 kişi kayboldu!

Türkiye’de, bu yılın dokuz ayında 3 bin 336 kişi kayıp olarak kayda geçti.

08 Ekim 2009 03:00

Türkiye’de, bu yılın dokuz ayında 3 bin 336 kişi kayıp olarak kayda geçti.

Bu kişilerden, 996’sını erkekler, 2 bin 340’ını ise kadınlar oluşturuyor. Kayıplar arasında 348 erkek ile 814 kadın 18 yaşın altında bulunuyor. Kayıp sayısının illere göre dağılımına bakıldığında ise en çok kayıp 724 ile İstanbul’da bulunurken, bunu 263 kayıp ile İzmir, 176 kayıp ile Ankara izliyor. Verilere göre, Tunceli, Aksaray ve Balıkesir’de bu yılın dokuz ayında emniyet kayıtlarında herhangi bir kayıp kaydına rastlanmadı. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü şeker toplamak için evlerinden ayrıldıktan sonra kendilerinden şu ana kadar haber alınamayan sekiz yaşındaki Ahmet Tuna Tekin, altı yaşındaki kız kardeşi Dilruba Tekin ile aynı mahalleden 11 yaşındaki Türkan Ay’ın kaybolduğu Kayseri’de ise bu yıl 22’si 18 yaş altı olmak üzere toplam 62 kişi kayıp olarak kayda geçti.

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