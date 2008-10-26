9 ay sonra hüzün!

’Var Mısın Yok Musun?’ yarışmasında 9 aydır yarışmacı olmayı bekleyen Mevlüt, sonunda amacına ulaştı, ancak ödül konusunda büyük hayal kırıklığı yaşadı.



Show TV’de yayınlanan Acun Ilıcalı’nın sunduğu ’Var Mısın Yok Musun’da yaklaşık 9 aydır yer alan Mevlüt, dün akşam yarışmacı koltuğuna oturdu.



9 ay boyunca yarışmada yer almasının kendisine büyük faydaları dokunduğunu anlatan Mevlüt, "Bu 9 ay bana çok şey kattı, çok farklı şeyler yaşadım. Hayat tecrübesi olarak çok şey kattı" şeklinde konuştu.



Yarışmaya iyi bir başlangıç yapan Mevlüt, ilk tur sonunda Hamdi Bey’den 14 bin YTL’lik teklif aldı. Sonraki turlarda dengeli bir yarışma sürdüren Mevlüt, 36 bin, 32 bin, 44 bin ve 22 bin YTL’lik tekliflerde bulundu. Bu teklifleri kabul etmeyerek şansını deneyen Mevlüt, son dörde 2, 10, 30 bin ve 50 bin YTL’lik kutularla girdi. Hamdi Bey bu tablo karşısında 9 bin YTL’lik teklifte bulundu.



Teklifi kabul etmeyerek 2 kutu daha seçen Mevlüt, ilk hakkında 2 YTl, ikinci seçiminde ise 50 bin YTL’lik kutuları açtırdı. Son ikiye 10 YTL ve 30 bin YTL ile giren Mevlüt, Hamdi Bey’den 10 bin YTL’lik teklif aldı.



Teklifi kabul etmeyerek kutusuna gitmeyi tercih eden Mevlüt, önünde duran 10 numaralı kutuyu açtırdı. Mevlüt, kutudan 10 YTL çıkınca büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

