15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gözaltına alınan 9 akademisyen adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Teknik Üniversitesinden 9 akademisyen gözaltına alınıp emniyete götürülmüş, emniyete götürülen akademisyenler tamamlanan işlemlerinin ardından öğlen saatlerinde Gebze Adliyesine getirilmişti. Adliyede ifadeleri alınan 9 akademisyen adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 9 akademisyen için yurt dışına çıkış yasağı getirildi.