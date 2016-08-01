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15 Temmuz Darbe Girişimi

9 akademisyen adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Akademisyenlere yurt dışına çıkış yasağı getirildi

01 Ağustos 2016 01:15

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gözaltına alınan 9 akademisyen adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Teknik Üniversitesinden 9 akademisyen gözaltına alınıp emniyete götürülmüş, emniyete götürülen akademisyenler tamamlanan işlemlerinin ardından öğlen saatlerinde Gebze Adliyesine getirilmişti. Adliyede ifadeleri alınan 9 akademisyen adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 9 akademisyen için yurt dışına çıkış yasağı getirildi. 

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