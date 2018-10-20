9 ailenin yaşadığı mezra elektriksiz

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Hamzalar köyünün Hasanlar mezrasında yaşayan 9 aile, hayatını elektriksiz sürdürmeye çalışıyor. 13 öğrencinin gaz lambasıyla ders çalıştığı mezrada üretilen süt, yoğurt ve peynir gibi hayvansal ürünler de soğutucu kullanılamadığı için bozuluyor.

Gölbaşı merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Hamzalar köyüne bağlı 9 ailenin yaşadığı Hasanlar mezrasında elektrik bulunmuyor. Evlerin gaz lambalarıyla aydınlatıldığı mezrada yaşayanlar, elektrik bağlanması için yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını belirtti. Hayvancılıkla geçimlerini sağlayan vatandaşların ürettiği süt, yoğurt ve peynir gibi hayvansal ürünler de soğutucu kullanılamadığı için bozuluyor.

Hamzalar Muhtarı Asaf Geçeci, elektriksiz kalan nadir yerleşim yerlerinden olduklarını belirterek, \"Burada elektrik olmadığı için çocuklar Hamzalar köyünde birilerinin yanında kalmak zorunda kalıyorlar, ailelerinin yanına gelemiyorlar, hafta sonu geliyorlar. Mezramızın yolu bozuk olduğu için minibüsler buraya gelmek istemiyorlar. Burada toplam 9 hane yaşıyor. Yaz-kış burada kalıyorlar. Bu mezra en az 150 yıllık mezradır. Hamzalar köyüne elektrik geleli 35 yıl olmuş ancak Hasanlar mezrası elektrikten mahrum bırakılmış. Son 4 yıldır da ben bu konu ile uğraşmaktayım. Konudan ilgili makamların, siyasetçilerin ve bürokratlarımızın tamamının haberi var. Milletvekillerimiz de haberdar. Elektrik müracaatımız sırasında benden istenen evrakları tamamlamak için ilgili kurumların tamamına gittim ve tamamından buraya memurlar getirdim. Hepsinin elektrik getirilmesiyle ilgili olumlu olarak tuttuğu raporlar mevcut. Ne istedilerse yaptım. Elektrik istiyoruz\" dedi.

Ürettikleri hayvansal ürünleri gününde satmadıkları halde çöpe atmak zorunda kaldıklarını ifade eden 5 çocuk annesi Songül Görmemiş ise \"Çocuklar ders çalışamıyorlar. Elbiselerini ütüleyemiyorum, ütüsüz elbiselerle okula gönderiyorum. Burayı terk edip gidemiyorum. Sütümüz, yoğurdumuz bozuluyor. Satmaya götürdüğümüzde bozulduğu için almıyorlar, döküyoruz. Elektriğimizi istiyoruz\" diye konuştu.

Lise son sınıf öğrencisi Erkan Görmemiş de \"Bu şartlar altında üniversite sınavlarına hazırlanamıyorum. Gölbaşı\'nda kalıyorum, bu da benim için zor oluyor. Elektriğimiz olsa burada hep beraber toplanır, beraber ders çalışırız\" dedi.



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