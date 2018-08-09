8'inci Uluslararası Mehmet Akif Pirim Güreş Turnuvası başlıyor

İSTANBUL,(DHA)

Olimpiyat Şampiyonu Mehmet Akif Pirim adına bu yıl 8\'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Mehmet Akif Pirim Yıldızlar GrekoRomen Güreş Turnuvası 10-12 Ağustos tarihleri arasında Rize\'nin Pazar ilçesinde gerçekleştirecek.

Türkiye Güreş Federasyonu, Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Rize Güreş İl Temsilciliği koordinesinde gerçekleştirilecek turnuva öncesinde açıklamalarda bulunan Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, \"Güreş Federasyonumuz tarafından bu yıl turnuvaya 5 ülke davet edildi. Türkiye dahil 6 ülkenin sporcuları turnuvada ter dökecekler. Rizeli Olimpiyat Şampiyonumuz adına 8\'incisi düzenlenecek olan turnuvada zevkli ve heyecanlı müsabakalar olacağı kanısındayım. Rizeli ve Pazarlı tüm güreş severleri spor salonuna davet ediyoruz\" dedi.

Şampiyonanın önemine değinen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, \"Yıldızlar yaş kategorileri bizim için çok önemli. Bu yaş grubundaki sporcularımızın Uluslararası deneyim kazanmaları açısından turnuva büyük önem taşıyor. Ben burada yapılacak olan karşılaşmaların son derece zevkli ve çekilmeli geçeceğini düşünüyorum. Ayrıca Olimpiyat şampiyonu olarak bayrağımızı dalgalandırmış ve ülke güreşine büyük hizmetleri dokunmuş Mehmet Akif Prim adına düzenleniyor olması da bu şampiyonayı bizim için daha da önemli kılıyor\" diye konuştu.

Kendi adına Uluslararası bir turnuva düzenlenmesinden dolayı son derece mutlu olduğunu belirten Olimpiyat şampiyonu Mehmet Akif Pirim ise \"Bu yıl 8.\'si düzenlenen turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diliyorum. Kendi memleketim olan Rize\'nin dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu tüm katılımcılar görecekler. Buradan güzel anılarla ayrılacaklar\" ifadelerini kullandı.