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Yaşam

8’inci sınıflara yılbaşı sürprizi

8'inci sınıf öğrencilerinin girdiği TEOG sonuçları 2 Ocak'ta açıklanabilir

27 Aralık 2014 10:10

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt, 8’inci sınıf öğrencilerinin girdiği Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınavları ile ilgili, “Sonuçlarını 2 Ocak Cuma saat 18.00’de açıklamayı planlıyoruz. Daha önce de açıklayarak bir sürpriz yapabiliriz” dedi.

Ortak sınavlara 1 milyon 287 bin 874 öğrencinin katıldığını anlatan Kurt, TEOG sorularıyla ilgili itirazların azaldığını söyledi: “Geçen yıl 8 bin 200 itiraz gelmişti, bu yıl 268. Sorulardan sadece ikisine itiraz edildi. Biri matematik, biri Türkçe sorusu. Geçen sene sorularla ilgili onlarca dava açılmasına rağmen bu sene sadece bir Türkçe sorusu için açılmış iki dava söz konusu. Sorumuzun hatalı olmadığını düşünüyoruz.”

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