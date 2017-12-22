8'inci Ana Jet Üssü eski Komutanı: Hava sahasının kapatıldığı emri saklı tutuldu (2)

DARENDELİ: HİÇBİR ZAMAN BU HAİNLERLE ALAKAM OLMADI

Duruşmanın ikinci bölümünde savunması alınan 2\'nci Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi eski Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, 15 Temmuz gecesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en hain darbe girişiminin yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

\"Darbeci hainler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın liderliğinde tankların önüne yatacak kadar çılgın Türk halkı tarafından darmadağın edilmiştir. Ben asker çocuğuyum. Hiçbir zaman da bu hainlerle bir alakam olmadı. Hayatım boyunca Atatürk ilke ve inkılapları ile yaşadım. Bu prensiplerimden asla taviz vermedim. 2014 yılında Türk Hava Kuvvetleri\'nin en başarılı üs komutanı seçildim. Musul\'da kaçırılan 49 vatandaşımızın kurtarılmasına hava desteği planını, Hava Kuvvetleri Komutanı ile birlikte yaptık. Süleyman Şah türbesinin taşınması operasyonu ile ilgili hava harekatı planım, derslerde örnek olarak anlatıldı. Suriye\'de 24 saat içinde çok büyük 2 operasyon yaptık. Kuzey Irak\'ta bir gecede 400 hedefi imha ettik. Bu Türk hava kuvvetleri tarihinde bir ilktir. 80 uçak aynı anda kalkarak, 150 bomba, 150 hedefin üzerinde aynı anda patladı. Bu operasyon havacılık tarihimizde bir ilktir. Bu harekatları ben ve bir avuç kahraman havacı ile başardık.\"

\'AKINCI\'NIN VURULMASI, DARBECİLERE ATIŞ YAPILMASI EMİRLERİNİ VERDİM\'

Bu operasyonların, \'abi\'sine danışmadan tuvalete bile gitmeyen kişilerin yapacağı iş olmadığını belirten Tümgeneral Darendeli, \"Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkarak, dinci bir devlet kurmak isteyen bir grubun içinde olmam mümkün değildir. Ben bu hainliğin içinde değilim, olamazdım da. Darbe günü izindeydim ve birliğim de kapatılmıştı. Yeni bir görev bekliyordum. Birliğimde hiçbir alet ve teçhizat yoktu. Hava kuvvetleri tarihinde ilk kez Türkiye\'de hava sahası tamamen kapatıldı. O gün bazı korkak ve ödlekler, lojmanlarının depolarına saklandı. Ben ise darbecilere karşı mücadele ettim. Tatilimi yarım keserek, komutanımın emriyle Eskişehir\'deki üsse gittim. Eskişehir 1\'inci Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi\'nde kesintisiz bir şekilde 96 saat görev yaptım. Akıncı Üssü\'nün vurulması, helikopterle kaçmak isteyen darbecilere atış yapılması emirlerini verdim. 15 Temmuz gecesi ve halen de aklını, iradesini, vicdanını hiç kimsenin emrine vermemiş Atatürkçü bir general olarak hemen görevimin başına döndüm. Hainlere karşı hava harekatı yapılması için bana verilen emirlerin tümünü yerine getirdim. Bu durumda neden 17 aydır tutukluyum?\" diye konuştu.

Darendeli\'nin ifadesinin ardından, duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.