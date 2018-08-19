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89 yaşındaki Gülriz Sururi'den bikinili paylaşım: Eski resmime öyle güzel yorumlar geldi ki…

"Daha yakın olabilirdi, estetik bağımlılığım izin vermedi…"

19 Ağustos 2018 17:00

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89 yaşındaki oyuncu Gülriz Sururi, Instagram hesabından bikinili fotoğrafını paylaştı. Bir gün önce, geçmiş yıllardan bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, yeni fotoğraf paylaşma kararını gelen güzel yorumların ardından aldığını söyledi.

Sururi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Sürpriz bir günaydın. Geçen yıl son bikinili resmim demiştim.. Dün eski resmime öyle güzel yorumlar geldiki; bu resmi çektim. Daha yakın olabilirdi, estetik bağımlılığım izin vermedi… İyi pazarlar” ifadelerini kullandı.

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