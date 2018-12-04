89 kişinin yargılandığı '1 Mayıs' davası ertelendi

1 Mayıs 2017 tarihinde Beşiktaş’ta yaşanan olaylarla ilgili 89 kişi hakkında açılan davanın ilk celsesi bugün görüldü. Mahkeme, davayı 3 Nisan 2019'a erteledi.

1 Mayıs 2017 tarihinde Beşiktaş'ta çoğunluğu kadınlardan ve CHP Gençlik Kolları üyesi oluşan 13 kişi gözaltına alındı. Toplamda 89 kişi ile ilgili açılan davanın ilk celsesi bugün görüldü.

Birgün’de yer alan habere göre, avukat Onur Cingil, "Bugün yargılama başladı. Normalde Aralık 2017'de takipsizlik kararı verilmişti dosya ile ilgili olarak. Başsavcılık buna itiraz edip dosyayı geri göndererek iddianame yazılmasını istiyor. Bunu da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin olarak dağılmaları ikazının yapılmasına rağmen -AİHM kararına göre ikazın yapılması şartı var- dağılınmadığını ve polislerin tanıklığının olduğunu belirterek gönderiyor ve 2 tane polis bir anda tanık olarak çıkıyor" dedi.

"Torba iddianame haline getirilmiş"

"Bunun üzerine dosya farklı bir seyre gidiyor" diyen Cingil, "Şu anda tipik 1 Mayıs davası. Nedir o, 2911 sayılı yasaya aykırılık. Ama bunun diğer 1 Mayıs davalarından farklı olmasının üç nedeni var. İlk olarak takipsizlik verilen dosya bizzat Başsavcılığın dosyaya itirazı ve geri göndermesi ile tekrar açıldı ve ikincisi durup dururken tanık polislerin ortaya çıktı. Üçüncü olarak, ilk defa bu kadar kapsamlı, 89 kişinin olduğu 1 Mayıs davası olduğunu gördüm. Normalde farklı farklı bölgelerde, farklı yerlerden alınmış, bir torba yasa gibi torba iddianame haline getirilmiş" diye konuştu.

Mahkeme verdiği kararda duruşmanın 3 Nisan 2019 tarihine ertelenmesine karar verdi.