89 Güney Koreli, Kuzey'e geçti; savaşta parçalanmış aileler buluştu

89 kişilik bir Güney Koreli grup, 1950-1953 yıllarındaki savaştan bu yana hiç görmedikleri yakınlarıyla buluşmak için dün Kuzey Kore’de hasret giderdi.

Sonuncusu üç yıl önce yapılan buluşma etkinlikleri kapsamında Kuzey Kore ve Güney Kore’den kurayla 100’er kişi seçildi.

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Ancak seçilenlerden bazılarının ölmesi nedeniyle, Kuzey Kore ’nin listesi 83, Güney Kore’nin listesi de 89 kişiye indi. Kuzey Kore ’ye geçenler arasındaki en yaşlı kişi 101 yaşında. Buluşma için sınırdan otobüsle geçerek Kumgang’a giden Güney Koreli grubun burada üç gün kalacağı belirtildi. 1950-1953 yılları arasında meydana gelen Kore Savaşı, yarımadanın ikiye bölünmüşlüğünü kesinleştirirken milyonlarca aileyi de parçaladı. Savaşın ardından bir barış anlaşması imzalamayan Kuzey ve Güney Koreteknik olarak hâlâ savaşta.

2000 yılından bu yana normalleşen ilişkiler kapsamında Korelilerin aileleriyle bir araya gelebilmesi için buluşmalar organize ediliyor.