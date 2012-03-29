884 bin kişi e-devlet şifresini unuttu devlet 8.8 milyon lira kazandı

İnternette kamu hizmetinden yararlanabilmek isteyen 11 milyon 854 bin kişi, e-devlet şifresi aldı. Bu kişilerden 884 bini şifresini unutunca devlet 8.8 milyon lira kazandı.



Kamu hizmetlerine vatandaşların internet üzerinden erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirilen e-devlet uygulamasında ilginç detaylar ortaya çıktı.

Bugün gazetesinde yer alan habere göre; e-devlet uygulamasından 14 Şubat 2012 itibariyle 11 milyon 853 bin 59 kişi yararlandı. Sisteme giriş için gerekli olan şifre zarfları, başlangıç uygulamasında 1 lira karşılığında vatandaşlara verildi. Ancak 884 bin 475 vatandaş, e-devlet şifresini unuttu ya da kaybetti.

e-devlet sitesiyle ilgili detaylar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran’a verdiği yanıtta ortaya çıktı.

Ulaştırma Binali Yıldırım, 884 bin 475 yurttaşa yeniden 10 lira tutarında şifre dağıtımı yapıldığını, elde edilen toplam gelirin 20 milyon 697 bin 809 lira olarak gerçekleştiğini belirtti.

Binali Yıldırım, PTT'nin aracılık hizmeti gerçekleştirdiğini, gelirin Hazine'ye aktarıldığını kaydetti.

İkinci şifre alım fiyatının 10 lira olma nedenini Bakan Yıldırım, güvenlik önlemi olarak açıkladı.

E-devlet şifresinin güvenlik gereği üç ayda bir değiştirilmesi gerektiğini belirten Yıldırım, "Şifrenin uzun süre kullanılması durumunda şifrenin sistem tarafından kendiliğinden iptal edilmesi söz konusu değildir. Şifre değişiklikleri, güncellemeleri ancak kullanıcı tarafından yapılabilmektedir. Kullanıcıya şifre değiştirme tarihine 3 gün kala her giriş işlemi sırasında şifre değiştirme hatırlatması yapılmaktadır. 3 aylık süre içerisinde şifresini değiştirmemiş kullanıcılar üç ay geçtikten sonra giriş yaptıkları ilk tarihte şifresini değiştirme hakkına sahiptir" dedi.