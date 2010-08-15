-88 YIL ARADAN SONRA SÜMELA'DA İLK AYİN TRABZON (A.A) - 15.08.2010 - Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki Karadağ'ın eteğine kurulu, tarihi Sümela Manastırı'nda ilk kez Ortodoks Hristiyanlar ayin düzenleyecek. Saat 10.00'da başlayacak ayine Rusya Federasyonu, Yunanistan, Gürcistan, ABD ve yurt içinden gelen çok sayıdaki Ortodoks Hristiyan katılacak. Manastırda, 88 yıl aradan sonra, Hristiyan aleminde ''Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü'' olarak kabul edilen ve kutsal sayılan bu günde bir günlüğüne düzenlenecek ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetecek. Ayine katılmak üzere dün Trabzon'a gelerek, tarihi mekanları gezen ve alışveriş yapan Ortodokslar, sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde kaldıkları otellerden ayrılarak otobüslerle Maçka ilçesine hareket etmeye başladı. 10.00 sıralarında başlayacak ayinin 2 saat kadar sürmesi bekleniyor. -50'Yİ AŞKIN YABANCI GAZETECİ İZLEYECEK- Ayine, manastırdaki alanın sınırlı olmasından dolayı yaklaşık 500 kişilik grubun katılması kararlaştırıldı. Bu çerçevede ayine katılacaklara akreditasyon uygulaması yapıldı. Diğer misafirler ise ayini, manastırın yaklaşık 300 metre aşağı kısmındaki ören yerinde kurulan dev ekrandan izleyebilecek. Şehir merkezi ile ayinin yapılacağı manastır arasındaki 42 kilometrelik güzergah ile manastırın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Her ihtimale karşı 3 ambulans, manastırın yakınında, bir ambulans uçak ise Trabzon Havaalanı'nda bekletilecek. Valilikçe haber ajanslarından 2, diğer yayın kuruluşlarından 1'er kişiye akreditasyon hakkı tanındı. Akreditasyon yaptıran gazeteciler, Sümela Manastırı'na alınacak. Diğer gazeteciler, ören yerinde hazırlanan basın merkezinde görevlerini yerine getirmeye çalışacak. Yunan televizyonu ayini canlı olarak yayınlayacak. Ayini izlemek üzere yurt dışından 50'yi aşkın yabancı gazeteci de akreditasyon yaptırdı.