88 eski polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY\'nin, emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantıları tespit edilen 88 eski polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu\'nca, FETÖ/PDY\'nin emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 88 eski polisin örgütle bağlantısı olduğu tespit edildi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 59\'unun gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

21 BYLOCK KULLANICISI SİVİL HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu arada, savcılığın FETÖ/PDY\'nin sivil yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında \'ByLock\' kullanıcısı oldukları tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, yapılan operasyonlarda şüphelilerden 11\'nin yakalandığı açıklandı.