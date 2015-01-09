88 bin polis ve jandarma Paris saldırısı zanlılarının peşinde



Amerikan medyasında yer alan haberlerde zanlılardan Said Kuaşi'nin El Kaide ile bağlantısı iddasına yer verildi. CNN televizyonu ve "New York Times" gazetesinde yer alan haberlerde, 2011 yılında zanlının Yemen'deki El Kaide kamplarında birkaç ay boyunca eğitim gördüğü ileri sürüldü.

Paris'in 80 kilometre kuzeydoğusundaki Villes-Cotterets'teki bir petrol istasyonunda iki şüphelinin görüldüğü yönündeki ihbar üzerine güvenlik güçleri bölgeye yoğunlaştı. Ancak bölge binlerce güvenlik görevlisiyle adım adım taranmasına rağmen zanlıların izine henüz ulaşılamadı. Böylece zanlıları arama çalışmaları üçüncü gününe girmiş oldu.

Mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki ofisine dün düzenlenen kanlı saldırıda 12 kişi ölmüştü. Saldırganların baskın sırasında "Allahüekber", "Peygamberin intikamını aldık" ve "Charlie Hebdo'yu öldürdük" diye bağırdıkları ve El Kaide terör örgütüne mensup olduklarını söyledikleri iddia ediliyor. Uzmanlar, söz konusu verilerin İslamcı terör ihtimalini gündeme getirdiğine dikkat çekiyor.

Saldırıyı düzenledikleri ileri sürülen üç zanlıdan biri polise teslim oldu. Fransa Başbakanı Manuel Valls, "operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığını" açıkladı. Soruşturma ekibine yakın kaynaklar gözaltındaki kişi sayısını 7 olarak bildirdi.