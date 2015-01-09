T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

88 bin polis ve jandarma Paris saldırısı zanlılarının peşinde

Fransa genelinde binlerce polis ve asker, Paris saldırısının zanlılarını yakalamak için seferber oldu. Arama çalışmaları üçüncü gününe girdi. Zanlılar hakkında yeni bir iddia ABD'de gündeme geldi.

09 Ocak 2015 10:40


Amerikan medyasında yer alan haberlerde zanlılardan Said Kuaşi'nin El Kaide ile bağlantısı iddasına yer verildi. CNN televizyonu ve "New York Times" gazetesinde yer alan haberlerde, 2011 yılında zanlının Yemen'deki El Kaide kamplarında birkaç ay boyunca eğitim gördüğü ileri sürüldü.

Paris'in 80 kilometre kuzeydoğusundaki Villes-Cotterets'teki bir petrol istasyonunda iki şüphelinin görüldüğü yönündeki ihbar üzerine güvenlik güçleri bölgeye yoğunlaştı. Ancak bölge binlerce güvenlik görevlisiyle adım adım taranmasına rağmen zanlıların izine henüz ulaşılamadı. Böylece zanlıları arama çalışmaları üçüncü gününe girmiş oldu.

Mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki ofisine dün düzenlenen kanlı saldırıda 12 kişi ölmüştü. Saldırganların baskın sırasında "Allahüekber", "Peygamberin intikamını aldık" ve "Charlie Hebdo'yu öldürdük" diye bağırdıkları ve El Kaide terör örgütüne mensup olduklarını söyledikleri iddia ediliyor. Uzmanlar, söz konusu verilerin İslamcı terör ihtimalini gündeme getirdiğine dikkat çekiyor.

Saldırıyı düzenledikleri ileri sürülen üç zanlıdan biri polise teslim oldu. Fransa Başbakanı Manuel Valls, "operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığını" açıkladı. Soruşturma ekibine yakın kaynaklar gözaltındaki kişi sayısını 7 olarak bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FransaParisABDSaid Kuaşi KaideYork Times34;Yemen KaideVilles-CotteretsCharlie Hebdo ParisHebdo KaideBaşbakanı Manuel VallsDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24