-87 yıllık Köy Kanunu değişiyor ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - Türkiye'de uygulanan 87 yıllık Köy Kanunu değiştiriliyor. Hükümet, 1924 tarihli Köy Kanunu'nu yenilemek için kolları sıvadı. Türkiye genelinde 52 bin köy ve mahalle muhtarının yanı sıra köylerde yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren kanun tasarısı taslağında, 87 yıllık Köy Kanunu'nda önemli değişiklikler yer alıyor. İçişleri Bakanlığı hukukçularının hazırladığı taslağa göre, muhtarlara yılda 30 gün izin hakkı verilecek. ''İhtiyar heyeti'' kavramı da yerini ''Köy Meclisi''ne bırakacak. Muhtarlar, izinde oldukları süre için yerine vekalet edecek kişiyi Köy Meclisinden seçecek. Düzenleme ayrıca, köylerde ihtiyaç halinde mimar, mühendis, veteriner, teknisyen, tekniker ve işçi, istihdamına imkan sağlıyor. Köylerde görev yapacak personele ödenecek ücretin üst sınırı da aynı yasada hükme bağlanırken, köyün yıllık toplam personel giderlerine de sınırlama getiriliyor. Köy Kanunu değişikliğiyle, köylerde yapılaşmaya da çekidüzen getiriliyor. Yapılaşma için il özel idaresi ve kaymakamlığın onayı şartı getirilirken, bina yüksekliği de 12,5metre, kat yüksekliği 4 olarak belirlendi. Düzenlemeyle ayrıca, köylerde görselliğe de yer verilerek, ''İl özel idareleri, köy yerleşik alanlarında yapılacak yapılar için yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun projeler yapar ve yaptırır. Bu projelerin uygulanmasını zorunlu kılabilir'' hükmü getiriliyor. Ayrıca, köylerde yapılan inşaatlar her türlü harçtan muaf tutulacak. Kanunun değiştirilmesiyle köyler nüfuslarına göre sınıflandırılacak ve 3 gruba ayrılacak. Nüfusu bin 500'den yukarı köyler birinci grup, nüfusu 250'den bin 500'e kadar olan köyler ikinci grup, nüfusu 250'ye kadar olan köyler üçüncü grubu oluşturacak. Birinci grup köylerde muhtarların 2012 Ocak memur maaş artışına göre yaklaşık 850, ikinci grup köylerde 620, üçüncü grup köylerde ise 420 TL civarında maaş alması öngörülüyor. Şehir ve kasabadaki mahalle muhtarlarının maaşı ise üçüncü grup muhtar maaşına denk olacak. Muhtarlarının sosyal güvenlik primleri devlet tarafından karşılanacak. Emekli maaşı alan muhtarların maaşlarında muhtarlık maaşı almaları gerekçe gösterilerek kesinti yapılmayacak. Taslağı AA muhabirine değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, ''Muhtarlarımıza çok büyük önem vermekteyiz, onlar bizim gözümüz, kulağımız. Sorunları, istekleri en iyi bilen onlardır'' dedi. Türkiye genelinde muhtarlık binalarının yenilenmesi için çalışmaların sürdüğünü ve muhtarlara e-devlet uygulaması kapsamında dizüstü bilgisayar dağıtıldığını anımsatan Tanrıverdi, ''Muhtarların çalışma şartlarının iyileştirilmesi, özlük haklarının yeniden düzenlenmesi gibi konular üzerindeki çalışmalar son aşamaya geldi. Köy Kanunu kısa süre içinde TBMM gündemine gelecek'' diye konuştu.