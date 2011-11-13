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Yaşam

87 yıl sonra atalarının köyünde BURSA (A.A)

13 Kasım 2011 12:41

-87 yıl sonra atalarının köyünde BURSA (A.A) - 13.11.2011 - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinin Gündoğdu köyünde yaşayan, 1924'teki mübadeleyle Yunanistan'dan buraya göç eden 77 yaşındaki Ramazan Turhan, Yunanistan'ın Vodina kentinde atalarının doğduğu toprakları ziyaret etti. Osmangazi Belediyesi, Yunanistan'ın Vodina kentinin Keresya köyünden 87 yıl önce göç eden 20 kişiyi atalarının topraklarıyla buluşturdu.  Ataları 1924'teki mübadeleyle Bursa'ya göç eden köylüler, dedelerinden ve babalarından dinledikleri hikayelerin izini eski adı Kurumselova olan Keresya'da aradı. Büyüklerinden dinlediği göç hikayeleriyle büyüyen Ramazan Turhan, bir zamanlar Türklerin ve Rumların bir arada yaşadığı köyde ailesinden kalan izleri bulmak için kilometrelerce yol katetti. Tamamen Rum köyü haline gelen Keresya'da ailesinin evini bulamayan Turhan çok üzüldü. Turhan, ailesinin Türkiye'ye mübadeleyle geldiğini hatırlatarak, kendisinin hep bu köyün hikayeleriyle büyüdüğünü söyledi.  Babasının evini ve tarlalarının yerini anlattığını ancak bulamadığını ifade eden Turhan, ''Çok üzüldüm. Umarım tekrar buraya gelerek araştırma fırsatım olur'' dedi.

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