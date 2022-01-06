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Dünya

87 yaşındaki Brigitte Bardot: Covid aşısı olmadım, tüm kimyasallara alerjiğim

Bardot, Afrika'ya giderken bile sarıhumma aşısı yaptırmadığını söyledi

06 Ocak 2022 09:09

Oyuncu Brigitte Bardot, “tüm kimyasallara alerjisi olduğunu” söyleyerek Covid-19’a karşı aşı yaptırmadığını açıkladı.

Fransız Gala dergisine konuşan 87 yaşındaki Brigitte Bardot, Covid-19 aşısına ilişkin soruya “Hayır, tüm kimyasal ürünlere alerjiğim” yanıtını verdi.

Bardot, Afrika’ya seyahat ettiğinde bile sarıhumma aşısı yaptırmadığını, doktorunun kendisine sahte bir aşı belgesi hazırladığını söyledi.

Yaşına göre oldukça sağlıklı olduğunu savunan Bardot “87 yaşındayım ancak öyle gibi görünmüyorum” dedi.

Bardot şöyle devam etti: “Ölüm bir gün gelecek. Yaşlılık gibi, bundan kaçamayız” dedi.

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