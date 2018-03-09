87 yaşında okuma yazma kursuna başladı

Rize’nin Çayeli ilçesinde başlatılan ‘Okuma Yazma Seferberliği’ne, 87 yaşındaki Bahriye Çelen de katıldı. 3 çocuk, 4 torun sahibi Çelen, zamanında okula gitme imkanı bulamadığını belirterek, en kısa zamanda okuma yazma öğreneceğine inandığını söyledi.

‘Okuma Yazma Seferberliği’ projesi kapsamında Rize'nin Çayeli ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde okuma-yazma kursu açıldı. Haftanın 5 günü, günde 2 saat verilen kursa 150 kişi katıldı. Kursta en çok ilgiyi ise 3 çocuk, 4 torun sahibi Bahriye Çelen görüyor. İlerleyen yaşına rağmen sırtına aldığı okul çantası ile her gün kursa gidip gelen Çelen, sıkı çalışarak kısa sürede okuma yazmayı öğrenmek istiyor. Tek başına yaşadığı evinde tüm ihtiyaçlarını kendisi gören Bahriye Çelen, okuma yazma öğrenme azmiyle takdir topladı.

Okula gidemediği için okuma yazma öğrenemediğini anlatan Bahriye Çelen, "Zamanında okula gitme imkanları yoktu. Biz de köyde yaşardık. Okuma yazma öğrenemedik. Okuyup yazabilmeyi isterdim, ama olmadı. Allah'ın yardımı ile kısa sürede öğreneceğime inanıyorum" dedi.

Öğretmen Fethiye Çelik de Bahriye Çelen'in çok ilgili ve azimli olduğunu belirterek, "Okumanın yaşı yok. Bunu bir kez daha gördük. Mayıs ayının sonuna kadar kurslar devam edecek. İnşallah okuma yazmayı öğrenerek belgesini tüm arkadaşları ile birlikte alacak” ifadelerini kullandı.