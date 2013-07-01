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Spor

87. Gazi Koşusu'nda 'Her yer Taksim, her yer direniş' sesleri

87'ncisi gerçekleşen Gazi Koşusu'nun ödül töreninde "Her yer taksim, her yer direniş" sloganı atıldı

01 Temmuz 2013 04:51

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen 87. Gazi Koşusu’nda birinciliği Atila Özkan'ın sahibi olduğu Yücel Bilik'in jokeyliğini yaptığı ''Divine Heart'' isimli at, 2.31.09'luk derecesiyle kazandı.

"Divine Heart"ın ardından, Dicle Cemiloğlu'nun sahibi olduğu Halis  Karataş jokeyliğindeki "Çakal Carlos'', 2.31.10'luk derecesiyle ikinci, Nurbiye  Gülerce'nin sahibi olduğu ve Selim Kaya'nın biniciliğindeki ''Celeritas'',  2.31.23'lük derecesiyle üçüncü, Kazım Kastar'ın sahibi olduğu Onur Öztürk  jokeyliğindeki "Artic Man'' ise 2.31.31'lik derecesiyle dördüncü oldu.

Yarış sonrasında düzenlenen ödül töreninde ise ilginç bir olay yaşandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu katıldığı ödül töreni esnasında ‘Her yer Taksim, her yer direniş’ ve ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganları atıldı. 
 
 

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