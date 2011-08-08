86'lık dede, 83 yaşındaki nineyi bıçakladı

T24 - Kayseri’de 86 yaşındaki Haso Demir, 65 yılık eşi olan 83 yaşındaki Bedia Demir'i kendisiyle ilgilenmediği gerekçesiyle bıçakladı.



Kayseri'de 86 yaşındaki Haso Demir 83 yaşındaki eşini bıçakladı.



Oğlu İdris, gelini ve torunlarıyla aynı evde yaşayan Haso Demir, eşi Bedia Demir’e kendisiyle ilgilenmediği gerekçesiyle tepki gösterdi.



Tartışma büyüyünce, ‘bu zamana kadar eşine el kaldırmadığını’ söyleyen Haso Demir, hayat arkadaşını evdeki ekmek bıçağı ile sol göğüs üstü ve boğazından yaraladı.



Çığlıklar üzerine odaya giren oğul İdris Demir, ağır yaralanan annesini otomobille Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirdi. Bedia Demir, burada yapılan tedavinin ardından göğüs cerrahi yoğun bakım servisine yatırıldı.



Eşini bıçakladıktan sonra evden çıkan Haso Demir ise, başka bir yakının evinde yakalandı. Gözaltına alınan Demir, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





