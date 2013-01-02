86 yaşındaki damada 26 yaşında gelin

Playboy dergisinin kurucusu 86 yaşındaki Hugh Hefner, 26 yaşındaki Crystal Harris ile evlendi.

Daha önceki 2 evliliğinden 4 çocuğu bulunan ABD'li işadamı, ''kaçak gelin'' lakaplı Harris ile Playboy malikanesinde yılbaşında dünyaevine girdi.

Playboy dergisinden yapılan açıklamada, çiftin evlilik törenlerine ABD'li komedyen ve oyuncu Jon Lovitz ile rock grubu Kiss'in solisti Gene Simmons'ın da katıldığı, tören sonrasında yılbaşı kutlamasının düzenlendiği belirtildi.

Harris, ''2009 yılının Playmate''i seçilmiş, Hefner'le nişanlanmış ve 2011 yılında evlenmek üzereyken nişanlısını terk etmişti.